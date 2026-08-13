“A donde vamos no necesitamos carreteras”: la referencia de Ron DeSantis a los taxis voladores en Florida

Florida está por comenzar las pruebas de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) que acelerarían los taxis aéreos. En ese contexto, el gobernador del estado, Ron DeSantis, comparó este nuevo cambio con una frase de una conocida película de Hollywood.

La analogía de Ron DeSantis con los nuevos taxis aéreos

DeSantis habló sobre las aeronaves durante un evento en las instalaciones de SunTrax, en Auburndale. Allí, utilizó una frase de Doc Emmett Brown en la película Back to the Future para ilustrar cómo lo que antes era considerado ciencia ficción, ahora está a punto de convertirse en una realidad tangible.

“Recuerdo cuando era niño haber visto Back to the Future y Marty dice: ‘Doc, no hay suficiente carretera para llegar a 88 millas por hora’. Y este dice: ‘¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras’”, explicó DeSantis en referencia a las pruebas de eVTO y la icónica película.

El republicano mencionó que esta escena (junto con la caricatura de Los Supersónicos) fue una de las imágenes que quedaron en su memoria desde la infancia y que alimentaron su interés por la posibilidad de experimentar.

“Obviamente no vamos a viajar en el tiempo, pero siempre me llamó la atención. Y luego, de niño, veía Los Supersónicos. ¿Se podría tener algo de movilidad aérea? ¿No sería genial? La tecnología está llegando al punto en que esto se convertirá en realidad”, aseguró.

La administración DeSantis describe el proyecto como la primera pista de pruebas aéreas dedicada a la AAM de Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

A raíz de estas referencias, mencionó que, al igual que en la película, estos nuevos vehículos aéreos permitirían “saltarse” los caminos tradicionales, como la carretera I-4 entre Tampa y Orlando.

En qué consiste el nuevo proyecto de DeSantis que incluye taxis aéreos

El desarrollo y la implementación de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) mediante el uso de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) prevé transformar el sistema de transporte convencional para evitar la congestión de carreteras, según el comunicado de la administración DeSantis.

Las operaciones se centran en el campus SunTrax de 775 acres en el condado de Polk Sitio web: wisk.aero

Las operaciones se centran en el campus SunTrax de 775 acres en el condado de Polk, que cuenta con la primera pista de pruebas aérea dedicada a la AAM en EE.UU. y dos vertipuertos para el despegue y aterrizaje.

“Allí, en el condado de Polk, se encuentra una pista de pruebas que hemos tenido en Florida durante los últimos 10 años. Probamos soluciones de tráfico, hemos efectuado muchas pruebas de vehículos autónomos y ahora estamos trabajando en movilidad aérea avanzada”, dijo el gobernador.

Se planea que este sistema funcione como “taxis” para trayectos cortos pero congestionados, como el viaje desde el Aeropuerto de Tampa hasta Disney World o Universal Studios, evitando el tráfico de la Interestatal.

Cuándo serían los primeros vuelos de prueba y cuánto costarían

DeSantis confirmó que los primeros vuelos de prueba se verán este 2026 dado que las instalaciones de SunTrax ya están preparadas con los dos vertipuertos.

Por el momento, se desconoce cuánto sería el costo de los viajes. No obstante, el gobernador mencionó que en el primer día “no sea tan barato como un Uber terrestre”, pero que el objetivo sería que el servicio sea alcanzable para toda la población.