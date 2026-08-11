Taxis aéreos en Miami y Orlando: el anuncio oficial de DeSantis que cambiará para siempre la movilidad en Florida

Florida prevé comenzar antes de que termine 2026 las pruebas de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) en SunTrax Air, una instalación ubicada en Auburndale, en el condado de Polk. El proyecto, que aceleraría la llegada de taxis aéreos, forma parte de la expansión del centro de investigación de tecnologías de transporte impulsada por el gobernador Ron DeSantis y estaría disponible en Miami, Orlando y otras ciudades.

Las pruebas de Florida sobre “autos voladores”

El anuncio oficial del gobierno estatal señala que SunTrax Air fue construido para apoyar el desarrollo de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), categoría que incluye a las aeronaves eVTOL y que el comunicado también denomina “autos voladores”.

Los taxis aéreos autónomos llegarán pronto al aeropuerto de Miami (Sitio web: wisk.aero)

La instalación cuenta con lo que la administración DeSantis describe como la primera pista de pruebas aéreas dedicada a la AAM de Estados Unidos. Allí las empresas podrán evaluar aeronaves y tecnología de comunicaciones en un entorno controlado y en condiciones reales.

El complejo también tendrá hangares para investigación, fabricación ligera y ensamblaje final. Según el comunicado, la infraestructura está destinada a facilitar el desarrollo de estas aeronaves antes de su eventual incorporación a operaciones de mayor escala.

Entre las aplicaciones que contempla la movilidad aérea avanzada se encuentran:

Transporte de pasajeros mediante taxis aéreos .

. Entrega de carga.

Transporte médico.

Respuesta ante emergencias.

Investigación y pruebas de aeronaves eVTOL.

Desarrollo de tecnología de comunicaciones.

El secretario del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), Jared W. Perdue, sostuvo que la movilidad aérea avanzada puede ampliar las alternativas de transporte frente al crecimiento de la población y las necesidades de movilidad del estado.

En 2025, el Departamento de Aviación de Miami-Dade (MDAD, por sus siglas en inglés) había anunciado un acuerdo con la empresa Wisk Aero para comenzar la preparación para incorporar taxis aéreos en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Más allá de este antecedente, el anuncio reciente permitiría aplicar esta tecnología en otras ciudades como Orlando o Tampa a futuro.

Florida también participa en un programa de la FAA

Florida fue seleccionada para participar en el Programa Piloto de Integración de Despegue y Aterrizaje Vertical Eléctrico (eIPP, por sus siglas en inglés) de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El programa busca avanzar en el desarrollo de políticas de seguridad y procedimientos operativos para la integración de las tecnologías eVTOL y AAM.

La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle desarrolla investigaciones vinculadas con la participación de Florida en esta iniciativa nacional.

El gobernador Ron DeSants aprobó una medida que facilitará la llegada de taxis aéreos a Florida Fotomontaje generado con IA

La incorporación de la tecnología aérea se suma a las actividades que SunTrax ya realiza en materia de transporte terrestre. El campus de 775 acres (314 hectáreas), ubicado junto al corredor de la Interestatal 4, fue construido originalmente para investigar vehículos conectados y autónomos.

Florida prepara trabajadores para el nuevo transporte

El desarrollo de estas tecnologías también incluye la formación de profesionales especializados. El FDOT se asoció con la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y Polk State College para desarrollar oportunidades de capacitación y certificación destinadas a pilotos, técnicos de mantenimiento, ingenieros y otros profesionales del transporte.

El avance en tecnología para el desarrollo de taxis aéreos obligará a la capacitación de profesionales Imagen de Wisk Aero

El presidente de Polk State College, Anastasios Kamoutsas, afirmó que la alianza permitirá a los estudiantes adquirir experiencia práctica con tecnología de transporte avanzada.