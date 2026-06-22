La nueva ley de Ron DeSantis que prepara a Florida para los taxis aéreos: entra en vigor el 1º de julio

Florida se prepara para una transformación en la movilidad con la entrada en vigor de la ley HB 1093. Esta normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece un marco legal para el desarrollo de los futuros taxis aéreos.

Regulación de los vertipuertos: la ley firmada por DeSantis en Florida

La nueva ley, que entrará en vigor el 1° de julio, se centra en la regulación y el financiamiento de los vertipuertos, que son estructuras diseñadas para el aterrizaje y despegue de estas aeronaves.

El texto oficial clasifica estas instalaciones y sus sistemas de carga como proyectos calificados para recibir inversiones mediante asociaciones entre los sectores público y privado.

La ley HB 1093 pone el foco en los taxis aéreos dentro del estado de Florida flgovrondesantis

Además, el Departamento de Transporte de Florida adquiere facultades para impulsar esta red. La legislación permite que este departamento financie hasta el 100% de los costos de un vertipuerto público si no existen fondos federales disponibles.

Florida financiará el desarrollo de los taxis aéreos, según la nueva ley

En los casos donde se cuente con recursos federales, el departamento estatal también podrá cubrir hasta un 80% de la cuota no federal. Este respaldo financiero busca garantizar que la construcción de los vertipuertos avance sin interrupciones por falta de capital.

La ley permite la participación estatal en los costos de capital. De acuerdo con la propuesta, esto facilita la ejecución de proyectos de desarrollo de aviación en aeropuertos de uso público en todo el estado.

Florida regula los taxis aéreos a partir de la nueva ley Sitio web: wisk.aero

Requisitos para la infraestructura de vertipuertos en Florida

La normativa exige que los vertipuertos de servicio comercial mantengan un programa integral de infraestructura para asegurar la operatividad de sus instalaciones. Este programa debe incluir componentes estructurales necesarios para el movimiento seguro de personas y mercancías.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

A su vez, los aeropuertos tienen que certificar anualmente ante el Departamento de Transporte que mantienen estas instalaciones en condiciones de servicio. Los registros de mantenimiento y los planes de reparación deberán estar disponibles para inspección durante un periodo mínimo de cinco años.

El programa integral debe detallar el cronograma de inspecciones y las medidas de mantenimiento preventivo planificadas. También requiere un plan detallado para completar reparaciones o reconstrucciones que incluye como prioridad las tareas necesarias.

El progreso de estas actividades debe constar en informes periódicos que expliquen cualquier cambio en los plazos o estimaciones de costos. La transparencia en estos reportes asegura que la infraestructura para taxis aéreos cumpla con los estándares de seguridad exigidos.

Nuevas regulaciones para la navegación y otras leyes

A partir del 1° de julio, también entrará en vigor una serie de normativas adicionales que regulan distintos sectores en el Estado del Sol. Las reformas que se implementarán en esa fecha son: