A partir del 1° de marzo: el condado de Florida que limita el número de detenidos por el ICE

El condado de Orange, en Florida, anunció que limitará la cantidad de migrantes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede alojar en su cárcel local. Además, pondrá fin al “rebooking”, la práctica de sacar y volver a ingresar a los detenidos para reiniciar el plazo de 72 horas de detención civil.

Por qué el condado de Orange, Florida, limita el número de detenidos por el ICE

Debido a la saturación del centro de detención, el alcalde Jerry Demings informó que se establecerá un límite máximo para las personas retenidas por el ICE que no enfrenten cargos locales, de acuerdo con Univision.

Por saturación, limitan el número de detenidos por el ICE en Orange (Foto de Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el anuncio, la cárcel del condado aceptará como máximo a 66 hombres y 64 mujeres retenidos por el ICE sin cargos criminales locales.

Asimismo, se elimina la práctica conocida como rebooking, por lo que cada persona permanecerá un máximo de 72 horas de manera continua por algún motivo migratorio, sin que se reinicie el reloj.

La decisión responde a limitaciones de personal, capacidad y recursos. Aunque el acuerdo intergubernamental contemplaba un promedio diario de 94 hombres y 20 mujeres, en semanas recientes se registraron cifras superiores, con decenas de personas detenidas sin cargos locales.

Limitación de detenciones del ICE no pone fin a los arrestos

Las autoridades del condado aclararon que esta decisión no significa el fin de la cooperación con el gobierno federal, sino un ajuste a la capacidad real de las instalaciones.

Limitación de detenciones en Orange no impide arrestos del ICE (Archivo) ICE

El alcalde reiteró que el condado continuará colaborando con el ICE dentro de los parámetros establecidos, con el objetivo de ordenar los procesos y evitar la sobrecarga del sistema penitenciario local.

La práctica del rebooking ya había sido criticada por defensores de derechos civiles y familiares, quienes señalaban que dificultaba la liberación, el acceso a información y la representación legal de los detenidos.

Operativo masivo del ICE deja más de 152 detenidos en Florida

En paralelo, el ICE informó que un operativo masivo de tres días dejó más de 150 migrantes detenidos, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, en cooperación con autoridades locales en Florida, reveló la dependencia en un comunicado.

En Florida, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 457%, según Deportation Data Project (Wikimedia Commons/U.S. Immigration and Customs Enforcement)

“Deportamos a 23 inmigrantes tan solo en el segundo día, al trabajar con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida (FHCP, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad estatales y locales”, detallaron las autoridades migratorias en el escrito.

