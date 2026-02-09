A partir del 1° de marzo: el condado de Florida que limita el número de detenidos por el ICE
Esto responde a la saturación del centro de detención de migrantes y a la prohibición de la práctica conocida como rebooking
El condado de Orange, en Florida, anunció que limitará la cantidad de migrantes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede alojar en su cárcel local. Además, pondrá fin al “rebooking”, la práctica de sacar y volver a ingresar a los detenidos para reiniciar el plazo de 72 horas de detención civil.
Por qué el condado de Orange, Florida, limita el número de detenidos por el ICE
Debido a la saturación del centro de detención, el alcalde Jerry Demings informó que se establecerá un límite máximo para las personas retenidas por el ICE que no enfrenten cargos locales, de acuerdo con Univision.
De acuerdo con el anuncio, la cárcel del condado aceptará como máximo a 66 hombres y 64 mujeres retenidos por el ICE sin cargos criminales locales.
Asimismo, se elimina la práctica conocida como rebooking, por lo que cada persona permanecerá un máximo de 72 horas de manera continua por algún motivo migratorio, sin que se reinicie el reloj.
La decisión responde a limitaciones de personal, capacidad y recursos. Aunque el acuerdo intergubernamental contemplaba un promedio diario de 94 hombres y 20 mujeres, en semanas recientes se registraron cifras superiores, con decenas de personas detenidas sin cargos locales.
Limitación de detenciones del ICE no pone fin a los arrestos
Las autoridades del condado aclararon que esta decisión no significa el fin de la cooperación con el gobierno federal, sino un ajuste a la capacidad real de las instalaciones.
El alcalde reiteró que el condado continuará colaborando con el ICE dentro de los parámetros establecidos, con el objetivo de ordenar los procesos y evitar la sobrecarga del sistema penitenciario local.
La práctica del rebooking ya había sido criticada por defensores de derechos civiles y familiares, quienes señalaban que dificultaba la liberación, el acceso a información y la representación legal de los detenidos.
Operativo masivo del ICE deja más de 152 detenidos en Florida
En paralelo, el ICE informó que un operativo masivo de tres días dejó más de 150 migrantes detenidos, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, en cooperación con autoridades locales en Florida, reveló la dependencia en un comunicado.
“Deportamos a 23 inmigrantes tan solo en el segundo día, al trabajar con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida (FHCP, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad estatales y locales”, detallaron las autoridades migratorias en el escrito.
Entre las identidades de los detenidos que se dieron a conocer, se encuentran:
- Henry Geovany Zamora: está acusado de asalto agravado con un arma. El migrante de origen hondureño tiene una orden de deportación de 1999 y anteriormente fue deportado de Estados Unidos dos veces.
- Sebastian Ortiz Jimenez: enfrenta cargos por infracción a la ley de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés); crueldad hacia un niño; resistencia a un oficial y múltiples delitos de tráfico.
- Denis Alecsis Garcia Nunes: migrante de origen hondureño con cargos pendientes por violencia doméstica. Tenía una orden de deportación al final de 2024.
- Miguel Francisco-Austria: migrante mexicano, fue deportado en 2008 y 2010, y tiene cargos por reingreso ilegal.
