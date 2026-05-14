El hallazgo que preocupa antes del verano: detectan ameba “comecerebros” en parques de EE.UU.

A pocas semanas del inicio del verano 2026, autoridades y especialistas en salud pública de Estados Unidos confirmaron la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”. Fue detectada en áreas recreativas de varios parques nacionales del oeste del país.

Encuentran amebas “comecerebros” en parques de Estados Unidos

El estudio publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) analizó 185 muestras de agua obtenidas entre 2016 y 2024 en 40 sitios recreativos con influencia geotérmica.

La ameba comecerebros se detectó por primera vez en Estados Unidos, en 1937 Twitter

Los investigadores detectaron Naegleria fowleri en el 34% de las muestras examinadas. Los hallazgos positivos aparecieron en áreas de Yellowstone National Park, Grand Teton National Park y Lake Mead National Recreation Area.

El reporte también incluyó monitoreos en Olympic National Park y Newberry National Volcanic Monument. Sin embargo, las detecciones confirmadas ocurrieron principalmente en cuerpos de agua termal y manantiales calientes de Yellowstone, Grand Teton y Lake Mead, donde los científicos identificaron concentraciones de entre 4,9 y 115,7 células por litro de agua.

Algunos resultados positivos aparecieron en zonas donde antes no existían registros documentados del microorganismo, incluidos Polecat Hot Springs en Grand Teton y el Boiling River en Yellowstone. El estudio vinculó la presencia de la ameba con temperaturas elevadas del agua y condiciones térmicas estables.

La ameba comecerebros ha sido detectada en varios ríos y lagos de EE.UU. (AP Foto/Josh Funk)

Por qué la ameba “comecerebros” es tan peligrosa y cómo infecta a las personas

La ameba causa una infección cerebral llamada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Se trata de una enfermedad extremadamente rara, con una tasa de mortalidad cercana al 98%.

Los CDC explican que la infección no ocurre al beber agua contaminada, pero aparece cuando el líquido entra por la nariz y el organismo logra avanzar hacia el cerebro. La agencia federal aclaró que tampoco existe transmisión entre personas.

El organismo prospera en agua dulce templada o caliente, especialmente en lagos poco profundos, ríos lentos, aguas termales y sitios con sedimentos. La entidad federal también reportó hallazgos en piscinas con mantenimiento inadecuado y sistemas de agua sin cloración adecuada.

Entre los síntomas de la enfermedad está el dolor de cabeza intenso Freepik

Síntomas de la infección por la ameba “comecerebros”

Entre los primeros síntomas aparecen dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. Después pueden surgir rigidez en el cuello, convulsiones, confusión, alucinaciones y pérdida del equilibrio.

El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. indicó que la enfermedad puede avanzar en pocos días desde la exposición inicial. En ese sentido, los CDC recomendaron evitar que el agua entre por la nariz al nadar en sitios de agua dulce caliente.

La agencia sanitaria también aconsejó no utilizar agua del grifo sin esterilizar para lavados nasales o dispositivos como neti pots. Para esos casos, los expertos pidieron usar agua destilada, hervida o previamente esterilizada.