Se viene una ola de fuertes vientos y granizo: la tormenta que se extenderá por el centro de EE.UU.

Una nueva seguidilla de tormentas severas comenzará este jueves y afectará a buena parte del centro de Estados Unidos durante varios días. El escenario meteorológico incluirá lluvias intensas, caída de granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento e incluso riesgo aislado de tornados en distintos estados de las Llanuras y el Valle del Mississippi.

Kansas y las Llanuras Centrales bajo amenaza por granizo gigante y tormentas severas

De acuerdo con el reporte del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este jueves habrá un Riesgo Leve —nivel dos de cinco— de tormentas severas sobre sectores del centro y este de Kansas.

Satélite De La NOAA Hoy

El organismo anticipó que las tormentas más intensas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche, favorecidas por el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el avance de un sistema de baja presión sobre el oeste de Kansas.

Según el SPC, las tormentas tendrán capacidad para generar granizo de gran tamaño, ráfagas severas de viento y actividad eléctrica frecuente. Además, algunos sectores podrían registrar superceldas, un tipo de tormenta peligrosa por su organización e intensidad.

El organismo detalló que cerca de la autopista I-35 podría formarse un corredor de aire muy inestable que favorecerá el desarrollo de tormentas aisladas pero potentes. En caso de concretarse el escenario más severo, el granizo podría superar las dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

Texas y Oklahoma esperan ráfagas destructivas y tormentas secas este jueves

El SPC indicó que el oeste de Texas y la región de los Panhandles experimentarán temperaturas elevadas y una atmósfera muy seca en superficie, combinación que favorecerá tormentas con ráfagas descendentes intensas. Estas corrientes de aire, conocidas como “dry microbursts”, podrían provocar daños localizados por viento.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte que las superceldas en el corredor de la I-35 podrían generar granizo de más de 5 centímetros de diámetro este jueves SPC

La amenaza abarcará desde el sur de las llanuras texanas hasta sectores del sudoeste de Kansas. Allí, las ráfagas podrían alcanzar niveles severos durante la tarde y la noche del jueves. Además del viento, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica y precipitaciones aisladas de fuerte intensidad.

El frente frío avanzará hacia el Valle del Mississippi con riesgo de tornados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el frente frío avanzará hacia el Valle Medio del Mississippi entre el viernes y el sábado, y generará nuevas rondas de tormentas severas.

El organismo explicó que el Riesgo Leve se extenderá hacia partes de las Llanuras Centrales y el Valle Medio del Mississippi. Entre las amenazas previstas aparecerán:

Granizo severo.

Ráfagas de viento dañinas.

Tormentas eléctricas frecuentes.

Riesgo limitado de tornados.

El NWS también anticipó que las tormentas comenzarán a desplazarse hacia sectores de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

Amplios sectores del centro y este de Kansas se encuentran bajo "Riesgo Leve", con pronósticos de tormentas eléctricas intensas durante la tarde y noche NWS

FOX Weather alerta por varios días de tormentas severas en el centro de EE.UU.

La cadena FOX Weather señaló que el patrón atmosférico comenzará a cambiar tras varios días de calor persistente en el centro del país norteamericano. Según explicó el medio, un sistema de alta presión perderá fuerza y permitirá el ingreso sucesivo de perturbaciones desde las Montañas Rocosas hacia las Llanuras.

Ese proceso dará inicio a un evento de tormentas severas que podría extenderse hasta el martes de la próxima semana.

FOX Weather indicó que este jueves será apenas el comienzo de una secuencia de sistemas que irán alimentándose de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Esa humedad, combinada con el intenso calor acumulado durante los últimos días, incrementará la inestabilidad atmosférica.