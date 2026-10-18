Adiós, DeSantis: David Jolly propone terminar con los acuerdos que permiten a policías locales colaborar con el ICE en Florida

David Jolly, candidato demócrata a la gobernación de Florida, busca suceder al republicano Ron DeSantis en las elecciones del próximo 3 de noviembre. En este contexto, el exrepresentante propone un giro en la política migratoria del estado mediante la cancelación de la cooperación policial local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La propuesta de Jolly sobre los acuerdos con el ICE

Jolly planteó suspender definitivamente los convenios 287(g) impulsados por DeSantis para sumar a los condados a las labores de inmigración.

impulsados por DeSantis para sumar a los condados a las labores de inmigración. El candidato sostuvo que estos programas desviaron la aplicación de la ley hacia acciones perjudiciales contra las familias de la comunidad.

David Jolly confirmó su postura de rescindir los contratos 287(g) de los municipios locales con el ICE en Florida Imagen ilustrativa generada con IA

En sus declaraciones a EL PAÍS, Jolly criticó la orden del gobernador y detalló sus acciones en el Ejecutivo. Sobre la cancelación de estos convenios, el postulante declaró: “Como estado, creo que podemos rescindir los acuerdos 287(g) y acudir a los tribunales cuando sea necesario para defender el debido proceso de las personas”.

Asimismo, el aspirante remarcó las exigencias de transparencia que impondrá a las autoridades de inmigración en el territorio estatal.

“No creo que ese mandato de nuestro gobernador fuera apropiado y, mientras los agentes federales sigan activos en el Estado, creo que me sumaría a las demandas para exigir reformas que garanticen el debido proceso”, afirmó.

La postura de Jolly sobre el modelo económico e ideológico

En materia política y económica, Jolly rechazó las acusaciones de extremismo e impulsó un modelo de libre mercado con inversión en servicios esenciales. El candidato diferenció su propuesta frente a las posiciones conservadoras del estado.

Sobre su visión ideológica y la gestión de recursos públicos, el postulante expresó: “Rechazo el socialismo y el comunismo, y rechazo al DSA (Socialistas Democráticos de Estados Unidos); creo en una economía capitalista que crea oportunidades cuando el Gobierno aporta algunos apoyos básicos, como educar a los niños, facilitar el acceso a la atención médica y a la vivienda”.

El demócrata David Jolly expresó su rechazo hacia el socialismo, el comunismo y el DSA Dirk Shadd/Tampa Bay Times via A

Por otra parte, el aspirante sumó. “No creo que la amenaza actual en EE.UU. sea el auge del socialismo; creo que es el auge del autoritarismo de derechas”.

David Jolly vs. Byron Donalds: qué dicen las últimas encuestas

Las mediciones de opinión pública de cara a las elecciones del 3 de noviembre de 2026 reflejan una contienda disputada por la gobernación del Estado del Sol. Los estudios registran una competencia estrecha entre las principales fuerzas políticas a pocas semanas de la votación.

Un sondeo reciente de la firma StPetePolls realizado entre el 5 y el 7 de octubre de 2026 muestra un empate técnico entre los aspirantes a la gobernación.

En dicha encuesta sobre 836 votantes probables, el candidato republicano Byron Donalds obtiene un 44,7% de la intención de voto frente a un 44,6% de David Jolly.

Por su parte, el relevamiento indica que un 3,9 % de los electores prefiere a otra opción política en las urnas. Asimismo, un 6,9 % de los ciudadanos consultados permanece en la categoría de indecisos.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

Finalmente, la encuesta reporta cifras para la contienda del Senado federal entre la republicana Ashley Moody con un 46,8% y la demócrata Angie Nixon con un 44,9%. El estudio abarca también los porcentajes para la Fiscalía General de Florida.