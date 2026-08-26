Cómo el acuerdo 287(g) que impacta en trabajadores de la construcción y el turismo en Florida

En el condado de Walton, Florida, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementaron la presión económica en la construcción y el turismo. Las autoridades firmaron en 2025 el acuerdo de la sección 287(g) que habilita a agentes locales a ejercer funciones de aplicación de leyes federales de inmigración.

Walton lidera la cooperación migratoria en Florida

Con el impulso del gobernador Ron DeSantis, Florida es el estado con la cooperación policial más amplia con el ICE en todo el país.

Walton depende a nivel económico de mano de obra inmigrante en construcción y turismo Imagen ilustrativa generada con IA

Walton depende a nivel económico de mano de obra inmigrante en construcción y turismo , aun cuando la tradición política local es mayoritariamente republicana.

, aun cuando la tradición política local es mayoritariamente republicana. El condado opera bajo el Modelo de Fuerza de Tarea (TFM, por sus siglas en inglés), que permite a los oficiales investigar el estatus migratorio durante patrullajes de rutina, como paradas de tráfico. Este modelo fue reactivado en enero del año pasado tras haber sido suspendido.

El impacto económico detrás de los arrestos del ICE

Según un informe de la organización Immigration Research Initiative (IRI) publicado el pasado 27 de julio, cada 1000 detenciones de inmigrantes por parte de la agencia genera una caída del 2,5% en el empleo de extranjeros del grupo de riesgo, definido como personas de 20 a 64 años con educación secundaria completa como máximo.

Los roles de peones y techadores suelen estar cubiertos por inmigrantes indocumentados, según un estudio Magnific

Las construcciones, los roles de peones y techadores suelen estar cubiertos por inmigrantes indocumentados, mientras que electricistas y plomeros son nacidos en EE. UU. Cuando faltan los primeros, las empresas construyen menos y contratan menos de los segundos.

El mismo estudio también destacó una reducción del 0,54% en el empleo de hombres nacidos en Estados Unidos en las zonas con mayor actividad del ICE, un dato que contradice la promesa de que las deportaciones liberarían empleos para trabajadores locales.

El temor de los trabajadores migrantes a las redadas

Alfonso, un migrante de 36 años entrevistado por la reportera de NPR Jaclyn Díaz, describió a Estados Unidos como “una cárcel” y contó que dejó de ir a la iglesia y a la playa por temor a un operativo del ICE.

Ronaldo, otro trabajador de la construcción en DeFuniak Springs, sostuvo: “Al fin y al cabo, aquí no somos libres”, y reconoció que pensó en regresar a su país de origen, aunque las oportunidades allí son limitadas.

Cómo funciona el acuerdo 287 (g)

El acuerdo 287(g) no es un programa único. Incluye tres modelos distintos, según consignó el sitio web del ICE.

El JEM identifica a extranjeros ya arrestados por delitos dentro de cárceles.

identifica a extranjeros ya arrestados por delitos dentro de cárceles. El WSOM autoriza a oficiales a ejecutar órdenes administrativas de arresto migratorio en esas mismas cárceles.

What Is The 287(g) Program？

El TFM, el más amplio, permite a los agentes indagar el estatus migratorio durante controles rutinarios, como paradas de tráfico, y es el que genera mayor temor entre la comunidad inmigrante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.