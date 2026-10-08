Nueva encuesta para gobernador de Florida: Donalds amplía la ventaja sobre Jolly en las elecciones del 3 de noviembre

Una nueva encuesta para gobernador de Florida muestra a Byron Donalds con una ventaja de siete puntos porcentuales sobre David Jolly a menos de un mes de las elecciones generales del 3 de noviembre. El sondeo de Mason-Dixon muestra una brecha mayor que la de varias mediciones recientes de la contienda.

¿Cuánto apoyo tienen Byron Donalds y David Jolly en la nueva encuesta?

El sondeo de Mason-Dixon Polling & Strategy, realizado para NBC 6 y Telemundo Station Group, ubica al republicano Donalds con el 48% de intención de voto y a Jolly con el 41%. Otro 10% de los consultados permanece indeciso y el 1% elige otras opciones. La ventaja de siete puntos es mayor que el margen de error general reportado por la encuesta, de ±4 puntos porcentuales.

Jolly consigue mejores números entre quienes no están afiliados a los dos principales partidos Tampa Bay Times via A/@byrondonalds

La medición evaluó las fórmulas completas que competirán por la gobernación: Donalds junto al exsenador estatal Bryan Ávila y Jolly acompañado por la excongresista Gwen Graham. Florida Politics destacó que uno de cada cuatro independientes todavía no definió su voto.

El respaldo partidario se concentra alrededor de cada candidato. Donalds obtiene el 87% entre los republicanos y Jolly alcanza el 85% entre los demócratas. A su vez, el primero consigue el 10% entre los electores registrados como demócratas y su rival reúne el 4% entre los republicanos.

Entre los independientes, el escenario cambia: Jolly lidera con el 47%, frente al 28% de Donalds, mientras que el 24% todavía no eligió candidato.

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Las diferencias regionales en la carrera por la gobernación de Florida

La distribución territorial muestra ventajas para ambos candidatos según la zona. Jolly se impone en el sudeste de Florida por 52% a 36% y en Tampa Bay por 48% a 42%.

Donalds encabeza las preferencias en las otras tres regiones contempladas. En el norte del estado obtiene el 60% contra el 33% de su adversario; en Florida Central, 55% frente a 33%; y en el sudoeste, 57% contra 33%.

También existen diferencias por género. Entre los hombres, el republicano registra el 55% y Jolly el 33%. Entre las mujeres, el demócrata alcanza el 49% y Donalds el 41%.

Donalds y Jolly: cómo cambia el voto por edad, raza y origen étnico

Jolly conserva una ventaja estrecha entre los grupos más jóvenes. Obtiene el 48% frente al 46% de Donalds entre las personas de 18 a 34 años. Entre quienes tienen de 35 a 49 años, la relación es de 46% a 45%.

La tendencia se invierte a partir de los 50 años. Donalds alcanza el 49% contra el 40% de Jolly entre los votantes de 50 a 64 años y amplía la diferencia a 51% frente a 35% entre aquellos de 65 años o más. Este último segmento representa el 32% de la muestra.

Entre los votantes blancos, Donalds lidera por 59% a 30%. También aparece primero entre los hispanos, con 48% frente al 43%. Jolly registra su mayor diferencia entre los votantes negros: 76% contra 10%, con un 14% de indecisos.

Florida: el costo de vida encabeza las preocupaciones electorales

La inflación y el costo de vida constituyen el principal asunto para el 30% de los consultados al momento de definir su voto. Por detrás aparecen la dirección del estado o de EE.UU., con 17%; la aplicación de las leyes migratorias, con 16%; y los impuestos a la propiedad, con 13%.

Al comparar las finanzas de sus hogares con la situación de dos años atrás, el 39% considera que está peor, el 26% afirma que mejoró y el 34% señala que se encuentra aproximadamente igual.

La mayor fortaleza territorial del republicano aparece en el norte del estado, donde alcanza el 60% de las preferencias Instagram/@byrondonalds

¿Cómo cambió la ventaja de Donalds frente a encuestas anteriores?

La ventaja registrada por Mason-Dixon es mayor que la observada en varios sondeos recientes, aunque no en todos. YouGov ubicó a Donalds con el 47% y a Jolly con el 45%, mientras que Change Research mostró al demócrata con el 48% y al republicano con el 46%.

A mediados de septiembre, St. Pete Polls había registrado una diferencia de aproximadamente un punto a favor de Donalds. En cambio, un estudio de Stetson University mostró una brecha más amplia que la de Mason-Dixon, con 51% para el republicano y 39% para el demócrata.

Desde las primarias del 18 de agosto, Donalds no bajó del 44% en las encuestas públicas mencionadas por Florida Politics, mientras que Jolly se movió entre el 39% y el 48%.

La metodología de la encuesta para gobernador de Florida

Mason-Dixon Polling & Strategy realizó el estudio entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre. Entrevistó por teléfono a 625 votantes registrados en Florida, todos los cuales indicaron que probablemente participarán de las elecciones generales.

Los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de una lista de registro electoral vinculada con teléfonos fijos y celulares.

La encuesta utilizó cuotas destinadas a reflejar la participación por condado y tuvo un margen de error de ±4 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. La muestra estuvo compuesta por un 44% de republicanos, un 34% de demócratas y un 22% de independientes u otros votantes.