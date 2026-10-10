David Jolly, candidato a gobernador en Florida: “Estamos en posición de ganar esta carrera”

El candidato demócrata David Jolly afirmó que puede ganar la gobernación de Florida frente al republicano Byron Donalds, en las elecciones del 3 de noviembre. El aspirante defendió su estrategia electoral a menos de un mes de los comicios, en los que buscará disputar el cargo al candidato respaldado por Donald Trump.

Elecciones en Florida: David Jolly aseguró que puede ganar la gobernación

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Jolly se refirió a la diferencia de recursos económicos entre las campañas, destacó sus propuestas sobre vivienda, salud y educación y manifestó su oposición a la instalación de centros de datos.

David Jolly aseguró que está en condiciones de ganar la gobernación de Florida frente a Byron Donalds X @davidjollyfl

A pesar de la desventaja en términos de aportes económicos, el demócrata resaltó que tiene chances reales de quedarse con el triunfo en las elecciones a gobernador de Florida. “Estamos en posición de ganar esta carrera”, expresó.

Aunque el candidato demócrata no detalló en qué se destinaron los US$100 millones gastados por Donalds en la campaña, según FOX 13 Tampa Bay, el republicano destinó más de US$75 millones en anuncios televisivos.

La encuesta más reciente le da la ventaja a Donalds sobre Jolly en Florida

Una encuesta de Mason-Dixon Polling & Strategy, realizada en octubre, registró un 48% de intención de voto para Donalds y un 41% para Jolly. El sondeo fue realizado entre 625 votantes registrados que afirmaron que probablemente participarían en las elecciones.

La investigación sobre las elecciones de Florida se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, con un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

El estudio también examinó las preferencias de los votantes hispanos. En esa muestra, Donalds obtuvo el 48% y Jolly el 43%. Un 1% respalda a otro candidato y un 8% permanece indeciso.

Entre todos los encuestados, el 48% aprobó la gestión del presidente Donald Trump y otro 48% la desaprobó. Entre los votantes hispanos, el 49% desaprobó su desempeño y el 45% lo aprobó.

La inflación y el costo de vida fueron las principales preocupaciones mencionadas. El 30% de los consultados los señaló como factores que podrían influir en su voto.

Por su parte, la dirección del estado o del país quedó en segundo lugar, con el 17% y la aplicación de las leyes migratorias también apareció entre los asuntos relevantes.

El registro partidario también favorece a los republicanos. Datos citados por Miami Herald en junio indicaban que el partido superaba al Demócrata por aproximadamente 1,5 millones de votantes registrados.

Esa diferencia corresponde al padrón y no equivale a una medición de la intención de voto, pero sí presenta un escenario más favorable para el partido gobernante en el Estado del Sol.

Elecciones en Florida: gobernador y otros cargos que elegirán los votantes

Donalds, congresista republicano por Florida y respaldado por Trump, busca suceder al gobernador Ron DeSantis, quien no puede presentarse a otro mandato consecutivo después de ocho años en el cargo.

Donalds reúne el 48% de las preferencias, mientras que Jolly alcanza el 41%, según la última encuesta Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donalds y Jolly)

Además de la gobernación, los votantes de Florida elegirán a un senador federal, miembros de la Cámara de Representantes e integrantes de la Legislatura estatal.

También se definirán otros cargos como fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura, junto con puestos judiciales y locales según el distrito y el condado.