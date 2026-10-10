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David Jolly, candidato a gobernador en Florida: “Estamos en posición de ganar esta carrera”

El demócrata defendió sus posibilidades frente a Byron Donalds pese a la diferencia de recursos entre ambas campañas

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David Jolly, candidato demócrata a gobernador de Florida, afirmó que puede ganar pese a la diferencia de recursos económicos con Byron Donalds
David Jolly, candidato demócrata a gobernador de Florida, afirmó que puede ganar pese a la diferencia de recursos económicos con Byron DonaldsFotomontaje editado con IA

El candidato demócrata David Jolly afirmó que puede ganar la gobernación de Florida frente al republicano Byron Donalds, en las elecciones del 3 de noviembre. El aspirante defendió su estrategia electoral a menos de un mes de los comicios, en los que buscará disputar el cargo al candidato respaldado por Donald Trump.

Elecciones en Florida: David Jolly aseguró que puede ganar la gobernación

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Jolly se refirió a la diferencia de recursos económicos entre las campañas, destacó sus propuestas sobre vivienda, salud y educación y manifestó su oposición a la instalación de centros de datos.

David Jolly aseguró que está en condiciones de ganar la gobernación de Florida frente a Byron Donalds
David Jolly aseguró que está en condiciones de ganar la gobernación de Florida frente a Byron DonaldsX @davidjollyfl

A pesar de la desventaja en términos de aportes económicos, el demócrata resaltó que tiene chances reales de quedarse con el triunfo en las elecciones a gobernador de Florida. “Estamos en posición de ganar esta carrera”, expresó.

Aunque el candidato demócrata no detalló en qué se destinaron los US$100 millones gastados por Donalds en la campaña, según FOX 13 Tampa Bay, el republicano destinó más de US$75 millones en anuncios televisivos.

La encuesta más reciente le da la ventaja a Donalds sobre Jolly en Florida

Una encuesta de Mason-Dixon Polling & Strategy, realizada en octubre, registró un 48% de intención de voto para Donalds y un 41% para Jolly. El sondeo fue realizado entre 625 votantes registrados que afirmaron que probablemente participarían en las elecciones.

La investigación sobre las elecciones de Florida se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, con un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”
Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

El estudio también examinó las preferencias de los votantes hispanos. En esa muestra, Donalds obtuvo el 48% y Jolly el 43%. Un 1% respalda a otro candidato y un 8% permanece indeciso.

Entre todos los encuestados, el 48% aprobó la gestión del presidente Donald Trump y otro 48% la desaprobó. Entre los votantes hispanos, el 49% desaprobó su desempeño y el 45% lo aprobó.

La inflación y el costo de vida fueron las principales preocupaciones mencionadas. El 30% de los consultados los señaló como factores que podrían influir en su voto.

Por su parte, la dirección del estado o del país quedó en segundo lugar, con el 17% y la aplicación de las leyes migratorias también apareció entre los asuntos relevantes.

El registro partidario también favorece a los republicanos. Datos citados por Miami Herald en junio indicaban que el partido superaba al Demócrata por aproximadamente 1,5 millones de votantes registrados.

Esa diferencia corresponde al padrón y no equivale a una medición de la intención de voto, pero sí presenta un escenario más favorable para el partido gobernante en el Estado del Sol.

Elecciones en Florida: gobernador y otros cargos que elegirán los votantes

Donalds, congresista republicano por Florida y respaldado por Trump, busca suceder al gobernador Ron DeSantis, quien no puede presentarse a otro mandato consecutivo después de ocho años en el cargo.

Donalds reúne el 48% de las preferencias, mientras que Jolly alcanza el 41%, según la última encuesta
Donalds reúne el 48% de las preferencias, mientras que Jolly alcanza el 41%, según la última encuestaFotomontaje realizado con IA (Instagram Donalds y Jolly)

Además de la gobernación, los votantes de Florida elegirán a un senador federal, miembros de la Cámara de Representantes e integrantes de la Legislatura estatal.

También se definirán otros cargos como fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura, junto con puestos judiciales y locales según el distrito y el condado.

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