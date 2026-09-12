Crece la angustia entre migrantes en Miami por las mega audiencias: “Si no llego a tiempo, me deportan”

Los tribunales de inmigración de Miami atraviesan una situación crítica tras la implementación de las denominadas mega audiencias. Estas sesiones, que convocan a grupos superiores a 100 personas de manera simultánea, desbordan la capacidad operativa de las instalaciones y generan filas que rodean el edificio judicial durante la madrugada.

Mega audiencias en Miami: más de 100 migrantes convocados al mismo tiempo

El cambio de política, que restringe el uso del sistema virtual Webex y exige la comparecencia presencial, obliga a los migrantes a esperar horas a la intemperie para evitar sanciones legales.

La Corte de Inmigración de Miami elimina las audiencias virtuales y exige la comparecencia únicamente de manera presencial Imagen creada con IA

La salvadoreña Roxana Valladares, de 29 años, relató a El País el drama cotidiano. Aguardó frente a la sede judicial junto a su hijo de seis años desde la madrugada. “Me dijeron que si no llego a tiempo a la audiencia, me ponen una orden de deportación”, declaró la mujer según consignó el medio. Su caso, que inicialmente estaba previsto para 2027, sufrió un adelanto abrupto para esta semana, una situación frecuente que aumenta la confusión y la angustia entre los solicitantes de asilo.

Caos en Miami-Dade por las audiencias masivas

La abogada Estefanía Echeverry, quien frecuenta los tribunales, denunció que la logística actual resulta insuficiente. “Antes esto no era así. Hoy en día son hasta dos horas que puedes estar ahí a la intemperie”, señaló Echeverry al medio citado.

La Corte de Inmigración de Miami exige la comparecencia presencial desde septiembre Fotomontaje realizado con IA

En ese sentido, explicó que las salas apenas albergan a veinte personas, lo que obliga a la mayoría de los asistentes a permanecer afuera con el riesgo constante de perder su turno y enfrentar un fallo adverso por inasistencia. Los datos del instituto TRAC (siglas de Transactional Records Access Clearinghouse) confirman que el condado Miami-Dade concentra la mayor cantidad de expedientes pendientes del país.

Crecen en Miami las órdenes de deportación en ausencia

La administración de Donald Trump justifica estas medidas como una vía para acelerar el procesamiento de los 3,1 millones de casos acumulados en todo el sistema judicial. El Departamento de Justicia informó que, si bien programa audiencias grupales, garantiza el debido proceso para cada individuo.

La administración Trump busca acelerar el procesamiento de casos migratorios a nivel nacional ICE

No obstante, las estadísticas reflejan un aumento alarmante en las expulsiones automáticas. Según el análisis de la plataforma bklg.org citado por El País, las órdenes de deportación en ausencia en Miami crecieron un 108% entre mayo y julio, al pasar de 1383 a 2886 casos.

La obligatoriedad de asistir en persona genera temor adicional debido a la presencia previa de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los pasillos de los tribunales. Aunque una decisión judicial de junio frenó estos operativos de arresto, la ansiedad persiste.

William Botsch, voluntario del American Friends Service Committee, indicó que la eliminación de la virtualidad eliminó la seguridad que sentían muchos migrantes al conectarse desde sus hogares. Mientras las autoridades trabajan contrarreloj para reducir el rezago, miles de familias viven bajo la incertidumbre de un proceso que exige puntualidad extrema en condiciones logísticas precarias. La burocracia judicial avanza y las personas esperan frente a la sede de Miami bajo el riesgo permanente de perder su oportunidad legal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.