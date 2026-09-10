Oficial y confirmado: el cambio en las cortes de inmigración que deja en un limbo a cientos de aplicantes en Miami

La Corte de Inmigración de Miami dejó de utilizar las audiencias virtuales para determinados procedimientos y estableció la comparecencia presencial como la única modalidad. El cambio obliga a los extranjeros que tienen una cita a acudir al edificio ubicado en 333 S. Miami Avenue, donde en los últimos días se registraron largas filas que comienzan desde las primeras horas de la madrugada.

A quiénes afecta el cambio de la Corte de Inmigración de Miami

La modificación afecta especialmente a quienes deben cumplir con una audiencia en un horario determinado. “Esta pobre gente parada en la cola desde la madrugada. Si tienes una cita para las 9 hs y llegas aquí y te encuentras esta cola y no subes, corres el riesgo de que te deporten en ausencia”, señaló Grisel Ibarra, abogada de inmigración, a Telemundo.

La Corte de Inmigración de Miami comenzó a exigir la comparecencia presencial desde el 8 de septiembre Fotomontaje realizado con IA

En esos casos, según la abogada, existe el riesgo de que la presencia no quede asentada antes de que el juez llame el expediente. Por ese motivo, los profesionales recomendaron tomar medidas para demostrar que el compareciente sí acudió al tribunal.

Según explicó Ibarra, permanecer fuera del edificio no garantiza que la comparecencia sea considerada registrada por el tribunal

Las filas complican el ingreso a la Corte de Inmigración de Miami

La situación se suma al volumen de expedientes que maneja el juzgado. Según los datos de TRAC, hasta finales de julio la Corte de Inmigración de Miami acumulaba 134.756 casos pendientes, una cifra que la ubica entre los tribunales con mayor cantidad en EE.UU.

La congestión también está relacionada con las denominadas “megaaudiencias”. En estas jornadas, un juez puede atender numerosos casos durante una misma sesión y los migrantes tienen que permanecer varias horas a la espera de que llegue el turno correspondiente a su expediente.

La Corte de Miami maneja uno de los volúmenes de casos pendientes más altos del país Imagen ilustrada con IA

“Está más difícil que antes”, expresó uno de los inmigrantes entrevistados por Telemundo. Los abogados también señalaron modificaciones en la dinámica de algunas audiencias.

Antonio Ramos indicó que la participación presencial de representantes legales se redujo en determinados procedimientos porque parte de las actuaciones se gestionan mediante presentaciones escritas.

Ramos agregó que los inmigrantes que concurren sin abogado pueden recibir un período para buscar representación. Asimismo, según explicó, presentarse ante la corte no implica por sí mismo que la persona vaya a ser arrestada.

Sin embargo, cada caso tiene circunstancias particulares y requiere verificar la situación directamente con el tribunal o con un profesional.

Qué deben hacer los inmigrantes antes de acudir a su audiencia en la corte

Los abogados aconsejaron llegar al menos dos horas antes de la cita establecida. La anticipación permite contemplar posibles demoras en el transporte, el estacionamiento, los controles de seguridad y el ingreso al edificio.

También recomendaron revisar previamente la información del caso y confirmar con la Corte de Inmigración si la audiencia debe realizarse presencialmente. Ante las diferencias que todavía pueden aparecer en la información disponible, la confirmación directa con el tribunal resulta importante.

Para los inmigrantes que enfrentan un proceso ante la Corte de Miami, la forma y el momento en que queda registrada su presencia pueden influir directamente en la continuidad de su caso.