Aprobada por DeSantis: la nueva ley de Florida que cambia los controles de tránsito para estos conductores
La norma está orientada a personas con autismo; se prevé la entrega de un sobre azul al oficial para acceder rápidamente a la documentación necesaria
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el 16 de junio una nueva ley que modifica determinados aspectos de las interacciones durante controles de tránsito y otros contactos entre agentes de las fuerzas del orden y personas con trastorno del espectro autista (TEA). La norma entra en vigor este 1° de julio.
Ley de Florida: cómo funcionarán el sobre y la tarjeta azul
La norma crea la sección 320.021 de los Estatutos de Florida y ordena al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) implementar un programa del sobre azul y la tarjeta azul. El propósito es facilitar la comunicación entre personas con trastorno del espectro autista y agentes de seguridad.
El sobre azul servirá para guardar una copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante del seguro y la información de contacto para emergencias.
La persona podrá entregarlo a un oficial durante una intervención. En su parte exterior, el sobre deberá identificar al conductor como una persona con trastorno del espectro autista e incluir pautas de comunicación para orientar al agente durante el procedimiento.
Por su parte, la tarjeta azul podrá ser digital o tener formato físico, durable y de tamaño billetera. Ese recurso deberá identificar a la persona e incluir guías para los oficiales. Desde el 1° de enero de 2027, podrá pedirse junto con el sobre azul o de manera separada ante el Flhsmv o en una oficina del recaudador de impuestos.
Capacitación policial en Florida: nuevos plazos y reglas sobre autismo
A su vez, la norma modifica la sección 943.1727 de los Estatutos de Florida, referida a la formación laboral continua sobre trastorno del espectro autista. La Comisión de Estándares y Capacitación en Justicia Penal (Cjstc, por sus siglas en inglés), dentro del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), deberá establecer un componente sobre trato e interacción con personas dentro del espectro antes del 1° de julio de 2030.
Ese módulo deberá enseñar a reconocer síntomas y características del trastorno. También tendrá que incluir respuestas apropiadas ante una persona que presente esas señales durante un contacto con agentes. La finalización de esa instancia contará dentro de las 40 horas de instrucción exigidas para la continuidad laboral o el nombramiento como oficial de seguridad.
Los nueve contenidos sobre autismo que deberán completar los agentes de Florida
El entrenamiento tendrá formato presencial para la certificación inicial. Para la formación continua, la instrucción podrá dictarse en línea. La ley establece que el componente deberá incluir:
- Naturaleza y manifestación del trastorno del espectro autista.
- Técnicas para entrevistar o interrogar a una persona con TEA, con medidas para asegurar la legalidad de sus declaraciones y proteger sus derechos.
- Procedimientos para localizar a una persona con trastorno del espectro autista que se haya escapado y esté en peligro, y para retornarla con el menor nivel de estrés posible.
- Herramientas para reconocer la capacidad de decisión de una persona con TEA e identificar posibles situaciones abusivas o coercitivas.
- Métodos para desescalar una situación potencialmente peligrosa y maximizar la seguridad del oficial y de la persona involucrada.
- Criterios para diferenciar a una persona con este trastorno de alguien que actúa de manera beligerante, poco cooperativa o con rasgos similares.
- Información sobre la ley vinculada con el uso de la Baker Act en una persona con TEA.
- Impacto que puede tener una interacción policial en personas dentro del espectro.
- Detalles sobre el programa de sobre azul y tarjeta azul.
- Información sobre la designación “SAFE” incluida en el registro del vehículo.
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