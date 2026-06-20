Aprobada por DeSantis: la nueva ley de Florida que cambia los controles de tránsito para estos conductores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el 16 de junio una nueva ley que modifica determinados aspectos de las interacciones durante controles de tránsito y otros contactos entre agentes de las fuerzas del orden y personas con trastorno del espectro autista (TEA). La norma entra en vigor este 1° de julio.

Ley de Florida: cómo funcionarán el sobre y la tarjeta azul

La norma crea la sección 320.021 de los Estatutos de Florida y ordena al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) implementar un programa del sobre azul y la tarjeta azul. El propósito es facilitar la comunicación entre personas con trastorno del espectro autista y agentes de seguridad.

La tarjeta azul podrá ser física o digital, tendrá tamaño billetera en su versión impresa y servirá para identificar a la persona y ofrecer guías de interacción a los oficiales Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El sobre azul servirá para guardar una copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante del seguro y la información de contacto para emergencias.

La persona podrá entregarlo a un oficial durante una intervención. En su parte exterior, el sobre deberá identificar al conductor como una persona con trastorno del espectro autista e incluir pautas de comunicación para orientar al agente durante el procedimiento.

Por su parte, la tarjeta azul podrá ser digital o tener formato físico, durable y de tamaño billetera. Ese recurso deberá identificar a la persona e incluir guías para los oficiales. Desde el 1° de enero de 2027, podrá pedirse junto con el sobre azul o de manera separada ante el Flhsmv o en una oficina del recaudador de impuestos.

El sobre azul permitirá reunir documentos clave, como la licencia de conducir, el registro del vehículo, la prueba de seguro y un contacto de emergencia Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Capacitación policial en Florida: nuevos plazos y reglas sobre autismo

A su vez, la norma modifica la sección 943.1727 de los Estatutos de Florida, referida a la formación laboral continua sobre trastorno del espectro autista. La Comisión de Estándares y Capacitación en Justicia Penal (Cjstc, por sus siglas en inglés), dentro del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), deberá establecer un componente sobre trato e interacción con personas dentro del espectro antes del 1° de julio de 2030.

Ese módulo deberá enseñar a reconocer síntomas y características del trastorno. También tendrá que incluir respuestas apropiadas ante una persona que presente esas señales durante un contacto con agentes. La finalización de esa instancia contará dentro de las 40 horas de instrucción exigidas para la continuidad laboral o el nombramiento como oficial de seguridad.

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El entrenamiento tendrá formato presencial para la certificación inicial. Para la formación continua, la instrucción podrá dictarse en línea. La ley establece que el componente deberá incluir: