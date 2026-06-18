Ron DeSantis la firmó: la ley SB 156 que protege a los agentes y establece penas más duras para agresores

El gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto de ley SB 156, también conocido como la “Ley del Oficial Jason Raynor”. Esta normativa eleva la protección jurídica para los agentes del orden público y endurece las consecuencias penales contra quienes los agredan o intenten obstruir su labor legal en el estado de Florida.

Qué cambios establece la ley SB 156 firmada por DeSantis

La legislación aprobada por DeSantis este 16 de junio, que entró en vigor de forma inmediata, impone modificacione en los estatutos penales del Estado del Sol. De acuerdo con su texto oficial en la Legislatura, los puntos más relevantes que establece incluyen los siguientes:

DeSantis anunció la firma de nuevas leyes sobre seguridad para agentes públicos en Florida Oficina del gobernador de Florida

Cadena perpetua sin libertad condicional: la ley establece esa pena para personas condenadas por asesinato, intento de asesinato, intento de homicidio grave o manslaughter cuando la víctima sea un agente de la ley, oficial correccional u oficial de libertad condicional en el desempeño de sus funciones.

la ley establece esa pena para personas condenadas por asesinato, intento de asesinato, intento de homicidio grave o manslaughter cuando la víctima sea un agente de la ley, oficial correccional u oficial de libertad condicional en el desempeño de sus funciones. Prohibición de resistencia: el texto limita la justificación legal para usar o amenazar con usar fuerza al resistir un arresto, detención o actuación oficial cuando el agente actúa de buena fe y es conocido o razonablemente parece ser un agente de la ley.

el texto limita la justificación legal para usar o amenazar con usar fuerza al resistir un arresto, detención o actuación oficial cuando el agente actúa de buena fe y es conocido o razonablemente parece ser un agente de la ley. Reclasificación de delitos: en casos de amenaza de agresión (assault) o agresión física (battery) contra agentes y otros trabajadores protegidos, la norma eleva la categoría penal.

en casos de amenaza de agresión (assault) o agresión física (battery) contra agentes y otros trabajadores protegidos, la norma eleva la categoría penal. Penas mínimas: se imponen castigos de cárcel específicos, desde seis meses por agresión simple en contextos de disturbios hasta cinco años por casos agravados.

Por qué la ley firmada por DeSantis lleva el nombre de Jason Raynor

Según un comunicado oficial de la Oficina de DeSantis, la ley honra la memoria del oficial Jason Raynor, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber mientras prestaba servicio a la comunidad de Daytona Beach. En ese sentido, el marco legal busca dotar a las fuerzas de seguridad de un entorno de mayor certidumbre jurídica al ejercer sus funciones oficiales.

La norma detalla que las protecciones están destinadas a oficiales de sectores como:

Penitenciarios

De libertad condicional

Investigadores de accidentes de tráfico

Personal de servicios públicos en infraestructura crítica

La legislación brinda más protecciones legales a los agentes, siempre y cuando actuén en "buena fe" AP / Pexels

La definición de “actuar de buena fe” protege al agente ante la ley incluso si un arresto resulta determinado como ilegal posteriormente. Asimismo, la ley refuerza las sanciones por obstrucción, oponerse violentamente a la detención o privar a los funcionarios de sus medios de comunicación o protección.

Las otras cuatro leyes firmadas por DeSantis el 16 de junio

La firma de la SB 156 formó parte de un conjunto de medidas aprobadas el 16 de junio por el mandatario estatal para fortalecer el orden en Florida. DeSantis resaltó la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio.

“Hoy, me enorgullece firmar cinco proyectos de ley para fortalecer la seguridad pública y apoyar a las fuerzas del orden”, declaró el gobernador durante el acto oficial. En ese sentido, además de la norma sobre agentes policiales, el mandatario ratificó otros cuatro proyectos legislativos enfocados en combatir el crimen: