Giro radical del Uscis: los migrantes que tramiten la green card deben presentar la solicitud fuera de EE.UU.

Este viernes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una directiva política de gran alcance que exige a la mayoría de los titulares de visas temporales y a quienes reciben un permiso humanitario que viven en Estados Unidos que regresen a sus países de origen para solicitar y completar sus solicitudes de tarjeta de residencia permanente.

Nueva política del Uscis: quiénes deberán tramitar la green card desde fuera de EE.UU.

Las directrices emitidas el 21 de mayo bajo la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad restringieron el criterio que permitía a ciertos migrantes permanecer en Estados Unidos mientras tramitaban su residencia permanente. De este modo, quienes busquen pasar de un estatus temporal a la green card deberán, en general, realizar este proceso desde el extranjero.

A partir de las nuevas normativas, los migrantes con estatus temporal deberán realizar el proceso de ajuste desde fuera de EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Esto implica que algunos solicitantes estarán obligados a regresar a sus países de origen para completar los procedimientos de control y obtener su visa de inmigrante a través del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) antes de reingresar.

La administración del presidente Donald Trump describe como un “vacío legal” el hecho de que se permitiera a los migrantes permanecer en el país mientras esperaban su residencia. El objetivo de la modificación, según el gobierno, es reforzar la distinción entre una admisión temporal y la residencia permanente.

Según estas normas, para que un peticionario pueda avanzar con el proceso de ajuste en virtud de la Sección 245(a) debe cumplir con tres condiciones fundamentales:

Haber sido inspeccionado y admitido, o haber recibido parole migratorio en Estados Unidos, o ser autopeticionario bajo VAWA (violencia contra las mujeres) con una petición aprobada.

Hacer una solicitud formal de ajuste de estatus.

de ajuste de estatus. Ser elegible para una visa de inmigrante, ser admisible en EE.UU. y contar con una visa disponible de inmediato al momento de presentar la solicitud.

Green card y ajuste de estatus: casos de inelegibilidad y excepciones bajo la nueva regla

De acuerdo con la medida de la administración Trump, los siguientes solicitantes son considerados como inelegibles para ajustar su estatus bajo esta sección:

Tripulantes extranjeros .

. Migrantes que hayan trabajado sin autorización antes de solicitar el ajuste o que estén en un estatus migratorio irregular el día de la solicitud.

antes de solicitar el ajuste o que estén en un el día de la solicitud. Aquellos que no hayan mantenido continuamente un estatus legal desde su entrada a EE.UU.

desde su entrada a EE.UU. Extranjeros admitidos en tránsito sin visa.

Personas que hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.

La nueva normativa del Uscis permitirá a ciertos migrantes realizar el ajuste de estatus dentro del país, pero serán casos excepcionales Imagen ilustrativa generada con IA

Por otro lado, la normativa también contempla excepciones para que algunas personas puedan realizar el proceso desde dentro del país.

Si bien las directrices no mencionan casos específicos, las autoridades aclararon que los oficiales de inmigración deberán analizar todos los factores pertinentes de cada situación individual para decidir si califica para el alivio administrativo. Algunos ejemplos corresponden a los autopeticionarios de VAWA, víctimas de trata de personas (Visa T) y víctimas de delitos (Visa U), aunque se deben cumplir ciertas circunstancias.

Solicitudes de residencia en trámite: el impacto del cambio del Uscis en casos pendientes

La nueva normativa no especifica qué podría suceder con los casos pendientes. Sin embargo, Rosanna Berardi, abogada de inmigración en Nueva York, sostuvo que la política afectaría a cualquier migrante con una solicitud de residencia permanente en trámite.

“Los afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y los ucranianos que huyen de la guerra se enfrentan a una trampa específica: el memorando considera su decisión de solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos como un factor adverso, porque su admisión fue temporal”, explicó en diálogo con ABC News.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El abogado de inmigración Todd Pomerleau dijo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a quienes fueron admitidos legalmente avanzar con sus trámites desde Estados Unidos. “No se puede, con un simple trazo de pluma, anular una ley. Creo que es ilegal y que los tribunales lo desestimarán muy pronto”, sostuvo.

En tanto, Zach Kahler, portavoz del Uscis, sostuvo que el propósito del cambio es que la ley retome su objetivo original. “Estamos retomando el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros puedan desenvolverse correctamente en el sistema de inmigración de nuestro país”, declaró.