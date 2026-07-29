Arrestan a un agente del Servicio Secreto en Miami por un violento rito de iniciación

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue arrestado en Miami junto con otros dos hombres acusados de participar en un violento rito de iniciación dentro de una fraternidad. La investigación sostiene que las presuntas agresiones se extendieron durante cuatro días y dejaron a dos víctimas con lesiones de extrema gravedad, al punto de requerir hospitalización y procedimientos médicos complejos.

Florida: quiénes fueron detenidos por el presunto rito de iniciación

De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, los detenidos fueron Marquez Christopher Pinder, de 29 años, parte del Servicio Secreto; Jared Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29. Los investigadores sostienen que los tres participaron en una serie de episodios de violencia física durante un proceso de iniciación en una fraternidad.

Según la información oficial, los hechos comenzaron el 1° de abril en un departamento ubicado en Sweetwater, en el condado de Miami-Dade, y continuaron los días 2 y 3 del mismo mes en el mismo lugar.

La presunta agresión siguió el 4 de abril en una vivienda situada en un área no incorporada del condado, ya bajo jurisdicción de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Los tres acusados enfrentan cargos graves, entre ellos:

Dos cargos de intento de homicidio involuntario con arma mortal

Agresión agravada con arma mortal y lesiones corporales graves

Novatadas con un arma mortal

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade indicó que la investigación permitió reunir evidencia de agresiones reiteradas mediante golpes con bastones y paletas. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las víctimas eran castigadas cuando no respondían correctamente preguntas relacionadas con la fraternidad.

Miami: la investigación apunta a golpizas reiteradas que dejaron heridos de gravedad

El Miami Herald informó que la investigación comenzó después de que la policía de Sweetwater respondiera el 22 de abril a un reporte vinculado con un aspirante a la fraternidad que había sido hospitalizado tras el presunto rito de iniciación.

El mismo medio precisó que Marquez Christopher Pinder trabajaba como agente del Servicio Secreto de Estados Unidos en la oficina de campo de Miami. Además, detalló que era graduado de la Florida International University y que había ingresado a la agencia federal en septiembre de 2023.

La orden de arresto identifica a Pinder como encargado de los aspirantes de un capítulo de Kappa Alpha Psi, una fraternidad históricamente afroestadounidense. La organización nacional prohíbe las novatadas y no respondió inicialmente a las solicitudes de comentarios sobre el caso. También indicó que uno de los aspirantes sufrió lesiones severas y debió permanecer internado.

Antes de su arresto, Pinder rechazó hacer comentarios sobre las acusaciones. Su abogado, Justin Beckham, sostuvo ante el Miami Herald que los cargos presentados contra su cliente estaban “gravemente sobredimensionados”.

El hombre fue colocado en licencia administrativa. El Servicio Secreto señaló que coopera con la investigación y que adoptará las medidas correspondientes una vez concluido el proceso judicial. Pinder recuperó la libertad tras pagar una fianza de US$75.000 y tiene prevista una audiencia para el 24 de septiembre.

Las víctimas sufrieron lesiones que requirieron hospitalización

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade sostuvo que los presuntos ataques consistieron en golpizas prolongadas y repetidas con bastones y paletas, y remarcó que las lesiones sufridas por las víctimas constituyen un ejemplo del riesgo extremo que implican estos ritos de iniciación.

La fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle recordó que esta práctica ya provocó muertes en Florida y que el caso demuestra nuevamente sus consecuencias. “En Florida, el rito de iniciación es abuso y es un delito. Sus víctimas con demasiada frecuencia terminan en sus tumbas o en camas de hospital”, expresó en un comunicado.

La funcionaria también señaló que, aunque algunas personas consideran estas prácticas como una forma de generar pertenencia y compañerismo dentro de una fraternidad, este tipo de episodios provocaron víctimas fatales y numerosos heridos graves en el estado.

Miami: qué se conoce sobre las lesiones de las víctimas

De acuerdo con ABC News, los documentos judiciales describen un cuadro médico extremadamente grave para los dos jóvenes afectados. Uno de ellos necesitó injertos de piel, además de tratamiento por lesiones renales ocasionadas por los golpes.

La misma fuente informó que los investigadores concluyeron que, sin atención médica de urgencia, esas lesiones habrían derivado en una insuficiencia renal potencialmente mortal.

El segundo afectado también recibió atención hospitalaria de emergencia. Según la documentación citada por ABC News, durante su internación fue intubado para evitar un mayor deterioro físico.

La orden de arresto sostiene además que las agresiones se prolongaron durante cuatro noches. El último día, los ataques finalizaron cuando uno de los jóvenes presentaba sangre visible a través del pantalón, tras lo cual, según la investigación, los responsables les ordenaron quitarse la ropa y colocarla en bolsas de basura antes de regresar a sus casas.