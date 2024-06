Así es el club de Miami en el que Lionel Messi y Luis Suárez jugaron al pádel: cuánto cuesta el alquiler de una cancha

Escuchar

En la previa del comienzo de la Copa América 2024, un video de Lionel Messi y Luis Suárez jugando al pádel en Miami se volvió viral en las redes sociales. Estos astros del fútbol aprovecharon un día libre para disfrutar de una actividad diferente junto a dos amigos uruguayos: el periodista Rafael Cotelo y el productor Iñaki Abadie. El lugar de su elección fue Padel Life, que tiene una de sus paredes con un mural dedicado al crack rosarino.

En los últimos años, el pádel ha ganado una enorme popularidad en todo el mundo y Miami no es la excepción. La ciudad de Florida cuenta con varios clubes y canchas que atraen a jugadores de todos los niveles. En específico, Messi y Suárez, que comparten equipo en Inter Miami, eligieron un sitio ubicado en 1000 W Pembroke Rd, Hallandale Beach, Florida. Las instalaciones son de primera clase, con las canchas cubiertas con un vidrio acrílico, césped sintético, y una amplia gama de servicios.

Instalaciones de Padel Life

Cancha de fútbol con césped sintético

Zonas fitness

Vestuarios

Cafetería

Además, ofrece una variedad de actividades y otros servicios:

Creación de fiestas sin cargo

Ligas de pádel para todos los niveles

Torneos y campeonatos

Clases de pádel individuales y grupales

Clases combinadas de pádel y fitness

Clases para niños

Clínicas de pádel gratuitas

Entrenadores y jugadores del equipo USA de pádel

Padel Life también cuenta con canchas de futbol sintético y en sus paredes se vislumbran carteles con el rostro de Lionel Messi Foto Facebook Padel en Miami

Precios de alquiler de canchas en Padel Life

El alquiler de una cancha de pádel varía según el día y la hora. Los precios son:

Lunes a viernes hasta las 15 hs (hora local): US$8 la hora (si se presentan en pareja) y US$14 la hora (sin pareja). El club ofrece la posibilidad de unir a jugadores individuales que asistan sin ningún compañero .

. Lunes a viernes después de las 15 hs: US$12 la hora (en pareja) y US$18 la hora (sin pareja).

Sábados, domingos y festivos: US$12 la hora (en pareja) y US$18 la hora (sin pareja).

El vínculo de Lionel Messi con el pádel: “Intento pasarla como puedo”

A través de las redes sociales, comenzó a viralizarse un video donde se ve a Lionel Messi y Luis Suárez mientras se divierten y disfrutan del pádel. A pesar de ser un partido amistoso, ambos jugadores celebraron cada punto con la misma pasión que si fuera un gol en una final.

El lugar donde Lionel Messi y Suárez jugaron al pádel permaneció cerrado al público mientras los futbolistas disfrutaban del deporte Foto Facebook Padel en Miami

No es la primera vez que el capitán de la selección argentina se relaciona con este deporte. En abril de este año, el argentino Agustín Tapia, uno de los destacados de la Pro Padel League, visitó al futbolista en las instalaciones del Inter Miami. El deportista inmortalizó el momento con una publicación en sus redes sociales.

Además, durante una reciente entrevista, Lionel Messi afirmó que este deporte le resulta más fácil que el tenis. “Tenés que saberlo jugar bien porque es muy técnico (sobre el tenis). Hace muchos años fui a un par de clases con Antonela, pero después no fuimos más. Me gusta, pero no sé jugarlo. Es otro golpe (en comparación con el pádel)”, agregó.

Lionel Messi en entrevista con Dispuestos a Todo

“En el pádel no soy bueno. Me gusta jugarlo, aunque no lo juego mucho, pero intento pasarla como puedo. Corro mucho, no soy de dar ninguna pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada, simplemente intento devolverla”, reveló. El astro afirmó que le pasa mucho de ir convencido a la red y terminar tirándola afuera o errándole a la pelota. “Pero está bueno y es lindo”, finalizó.

Este jueves 20 de junio comienza la Copa América 2024 con el partido inaugural, donde la Selección Argentina, de la mano de Lionel Messi, se enfrentará a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Por su parte, Luis Suárez debutará el domingo con la Selección de Uruguay frente a Panamá.

