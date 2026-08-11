Atención, colombianos en Florida: Miami junta donaciones para ayudar a las víctimas del terremoto
La operación incluye tanto donaciones monetarias como de alimentos no perecederos; cómo se organiza la colecta
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La Misión de Empoderamiento Global (GEM) inició una operación de emergencia para recaudar y enviar ayudar a los afectados por el terremoto de 7,4 en Colombia ocurrido el lunes 10 de agosto. Los suministros serán trasladados a las zonas más devastadas del país sudamericano.
Terremoto de Colombia: qué se sabe de la recolección de suministros en Miami
El GEM informó el comienzo de los donativos horas después del terremoto, bajo lo que denominó la “Fase uno: respuesta inmediata”. Las contribuciones van a permitir comprar los suministros desde Colombia.
“Muchas cosas siguen abiertas, así que podremos adquirir, con las donaciones en efectivo recaudadas aquí, artículos que ya se necesitan en Colombia. Siendo realistas, podremos comenzar las distribuciones en un plazo de 48 horas”, dijo Michael Capponi, presidente de GEM.
La asociación aceptará tanto donaciones monetarias como de especies en su sede ubicada en el Doral. Entre los suministros necesarios se incluyen alimentos no perecederos, agua, medicamentos, kits de higiene y ropa.
“Cualquier pequeña donación, por pequeña que sea, es bienvenida para aquellos que lo han perdido casi todo en estos momentos”, destacó un representante de la GEM.
Liderazgo en Florida por las donaciones para Colombia
Líderes del sur de Florida se mantienen en contacto con la GEM para agilizar el proceso de las donanciones. La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, mencionó que hay aviones de carga listos y suministros de emergencia que pueden ser redirigidos de inmediato.
“Lo bueno es que sabemos cómo activarnos de manera rápida”, dijo Fraga, según CBS News. “Ya tenemos aquí muchos suministros de emergencia que podríamos empezar a distribuir a Colombia”.
El comisionado de Weston, Fabio Andrade, también se unió a GEM para brindar información sobre las donaciones y las fases de ayuda. “Hay muchos daños y estamos a la espera de información sobre las necesidades. Lo primero es el rescate y la recuperación”, argumentó.
Qué se sabe del terremoto en Colombia
Al menos 181 personas murieron el 10 de agosto como consecuencia del terremoto en Colombia y 195 permanecen desaparecidas, según el último reporte de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia.
El presidente del país, Abelardo de la Espriella dijo que en Risaralda, una de las más afectadas por el terremoto, hay 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos que, según agregó, “son la prioridad en este momento”.
“En Pereira, evaluamos la situación y coordinamos todas las capacidades del Estado para responder con rapidez a las comunidades afectadas. Estamos en el territorio, al frente de la emergencia y al lado de nuestra gente”, dijo De la Espriella en su cuenta de X.
El epicentro del sismo fue en San José del Palmar, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el área donde se produjo eforma parte de una zona tectónica en la que interactúan las placas de Nazca, Sudamericana, Caribe y Cocos.
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