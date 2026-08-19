Atención, Florida: qué dice el plan de Byron Donalds que promete eliminar la inmigración ilegal

Byron Donalds se prepara para las elecciones generales por la gobernación de Florida tras imponerse en las primarias republicanas con el 47,8% de los votos, según AP. De cara al 3 de noviembre, propone la agenda “Make America Great Again” (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, en español), que contempla reforzar la seguridad fronteriza y remover a funcionarios que defiendan políticas santuario.

La propuesta de Byron Donalds contra la inmigración ilegal

Según su plataforma electoral, las iniciativas están alineadas con las políticas de la administración Trump. Desde el ámbito migratorio, prevé cumplir con dos parámetros claves:

Seguridad fronteriza: asegurar los límites territoriales para detener el flujo de drogas hacia EE.UU.

asegurar los límites territoriales para detener el flujo de drogas hacia EE.UU. Eliminar incentivos: promete poner fin a las ayudas económicas financiadas por los contribuyentes para extranjeros que vivan de forma irregular en el país.

Las propuestas están alineadas con las políticas de la administración Trump Instagram de @byrondonalds

“Byron apoya al presidente Trump para asegurar la frontera, mantener a salvo a nuestras familias y acabar con las ayudas económicas de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales”, señaló el congresista en su sitio web.

A principios de agosto, el republicano prometió que iba a remover de sus cargos a los funcionarios locales que promuevan o se involucren en políticas “santuario”, según Florida Phoenix.

“Si los funcionarios locales deciden ignorar la ley federal de inmigración y las leyes del estado de Florida y crear santuarios, también serán destituidos de sus cargos”, dijo, tras una reunión de campaña en Tampa.

Antecedentes de Byron Donalds contra la inmigración ilegal

A fines de abril, Donalds introdujo la Ley de Reforma de la Inmigración mediante Datos Biométricos (“Reform Immigration Through Biometrics Act“, en inglés).

Byron Donalds presentó un proyecto de ley en abril de este año para verificar cada entrada y salida del país John Raoux - FR172371 AP

La normativa establece la verificación de cada entrada y cada salida del país, con el objetivo de eliminar los “puntos ciegos” en los puertos de ingreso y rastrear con mayor precisión los incumplimientos de estadía de visas.

“Saber quién ha entrado a nuestro país es fundamental para la soberanía y la supervivencia de nuestra nación. Las permanencias ilegales con visa vencida siguen siendo una parte importante del complejo problema de la inmigración ilegal que debe abordarse”, sostuvo.

En Florida: los resultados de las primarias republicanas

Según AP, Donalds triunfó en las primarias republicanas del 18 de agosto con el 47,8% de los votos. Luego de conocerse los resultados, el candidato prometió que su administración sería “transparente” e informó que el Partido Republicano estaba unido para enfrentar al candidato demócrata David Jolly en noviembre.

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“Esta noche se acabaron las primarias y dejamos de lado nuestras diferencias. Somos un Partido Republicano unido”, expresó.