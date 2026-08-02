Byron Donalds, candidato a la gobernación de Florida: “Si se te venció el TPS, te vamos a deportar”

El congresista Byron Donalds ratificó su propuesta electoral centrada en la seguridad y el control migratorio. El candidato en las primarias republicanas para gobernador de Florida advirtió que deportará a quienes se les venza el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Donalds aseguró que deportará a migrantes con TPS vencido

El 27 de julio, Donalds visitó el restaurante El Arepazo en Doral para brindar una conferencia de prensa en la que expuso su visión sobre el futuro de los extranjeros en el estado.

En este sitio, defendió la deportación de migrantes con TPS vencido, entre los que se incluyen haitianos y venezolanos.

“Si estás en Estados Unidos y tu protección temporal se ha acabado y desafortunadamente te atrapan aquí, vamos a deportarte como lo harían en cualquier país”, sentenció el congresista, según el reporte de N+ Univisión.

El aspirante republicano consideró que la renovación constante de estos permisos de estadía atentó contra la integridad de las leyes nacionales. En cambio, él visualiza un esquema donde se respeten las fechas de vencimiento.

Donalds se mostró cercano a Trump y criticó las políticas de Biden sobre el TPS

La plataforma política de Donalds emula las estrategias y consignas de seguridad del presidente Donald Trump. En ese marco, de acuerdo con Univisión, el candidato justifica los arrestos de personas que evaden las normas migratorias.

Por ello, el congresista denunció que el gobierno de Joe Biden transformó los alivios temporales del TPS en permisos permanentes. En ese sentido, rechazó la posibilidad de otorgar nuevas extensiones de seguridad para los ciudadanos de países en crisis.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Últimas encuestas: Donalds, el gran favorito para las primarias republicanas de Florida

Una reciente encuesta de la firma Fabrizio, Lee & Associates, compartida internamente con medios locales como Florida Politics, mostró a Donalds como el favorito para las elecciones primarias republicanas.

La contienda, que definirá al candidato que representará al partido en las generales de noviembre en busca de la gobernación, se llevará a cabo el 18 de agosto.

El estudio consultó a 400 votantes republicanos probables entre el 14 y el 16 de julio. En ese marco, el congresista registró un 53% de apoyo y mantuvo la ventaja que mostró en los sondeos de abril.

El congresista Byron Donalds aparece como el amplio favorito para ganar la primaria republicana del 18 de agosto X de Donalds

Por su parte, el actual vicegobernador del Estado del Sol, Jay Collins, aparece en el segundo puesto con un 10% de respaldo y James Fishback quedó en la tercera posición con un 9% de apoyo.

Las cifras de la investigación marcaron que Paul Renner ocupó el cuarto lugar con 4%. Y un 23% de los electores se mostraron indecisos.

Los promedios de las últimas encuestas públicas otorgan a Donalds un 45% de la preferencia electoral en todo el estado. Esta cifra representa una diferencia de casi 40 puntos sobre el resto de los aspirantes republicanos a la gobernación.

El perfil del votante que apoya a Donalds corresponde mayoritariamente a personas con una edad superior a los 55 años. El 69% de la muestra de la encuesta pertenece a este grupo demográfico.