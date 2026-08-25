Avance republicano en Florida: el mensaje de Byron Donalds a los inmigrantes con asilo pendiente

El republicano Byron Donalds profundizó sus propuestas tras obtener la candidatura de su partido para las elecciones a gobernador de Florida. El aspirante inició el camino a los comicios con un mensaje directo y se dirigió a los extranjeros con asilo pendiente.

Donalds dijo que quienes “vienen legalmente” a EE.UU. no deben preocuparse

El candidato republicano fijó una postura clara frente a los inmigrantes que esperan la resolución de su estatus legal en el país norteamericano. El congresista diferenció la situación de quienes siguen las vías institucionales de aquellos que ingresan al territorio de forma irregular.

Byron Donalds apuntó contra los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidios Instagram/@byrondonalds

De acuerdo con un reporte de N+ Univision, Donalds se dirigió directamente a las familias que esperan una definición en sus casos de asilo humanitario. En ese marco, el legislador declaró: “Mire, si usted viene legalmente a nuestro país, no tiene de qué preocuparse”.

Asimismo, el aspirante aseguró que aplicará límites estrictos contra los cruces no autorizados en la frontera sur durante su eventual gestión. Al respecto, el candidato republicano fue claro contra los migrantes sin estatus regular: “Si entra ilegalmente a este país, no puede quedarse. Así de simple”.

Donalds prometió deportar a los migrantes con TPS vencido

En la misma línea de sus recientes declaraciones migratorias, el republicano se había mostrado duro contra extranjeros con estatus irregular. En ese caso, había apuntado contra extranjeros con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) finalizado.

Las expresiones se dieron el 27 de julio en Doral. El congresista y candidato a gobernador advirtió que el fin de estos permisos temporales “significa que mucha gente tiene que volver a casa”.

“Si estás en EE.UU. y la protección temporal ha terminado y te atrapan aquí, te vamos a deportar como lo haríamos en cualquier otro lugar”, expresó.

Las propuestas de reforma gubernamental de Donalds en Florida

Más allá del ámbito migratorio, la plataforma de la candidatura a gobernador de Donalds propone reformas estructurales con el fin de dinamizar el desarrollo económico de los condados de Florida. En su discurso, según N+ Univision, el candidato detalló que su gestión “se basará en tres pilares fundamentales” para el beneficio de la población.

Uno de los ejes de la propuesta de Byron Donalds prioriza la reestructuración de agencias públicas estatales en Florida @ByronDonalds

El primer eje del plan prioriza el crecimiento individual y el éxito de cada ciudadano dentro de la comunidad. El aspirante propuso que el Estado sea un espacio idóneo “donde las personas puedan alcanzar sus metas” mediante el esfuerzo personal.

El segundo pilar de su programa de trabajo atiende uno de los reclamos más urgentes de la clase trabajadora de la región. El político se comprometió a promover iniciativas para garantizar “la asequibilidad, específicamente en las viviendas asequibles” frente al alza de los costos de vida.

Adicionalmente, el líder republicano proyecta una reestructuración de las agencias públicas estatales para asegurar una gestión transparente de los recursos. El aspirante aseguró que su administración “será un gobierno que rendirá cuentas” a los contribuyentes.

La victoria electoral en las elecciones primarias consolidó su nominación formal para los comicios generales del 3 de noviembre. Allí, se enfrentará al demócrata David Jolly por la gobernación.