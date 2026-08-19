Ganó Byron Donalds, candidato republicado de Florida: “Te vamos a deportar”

Byron Donalds ganó las primarias republicanas del 18 de agosto con el 79% de los votos contabilizados, según AP. Sus propuestas están alineadas con las políticas de la administración Trump y adelantó que deportaría a toda persona cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hubiese vencido. Las elecciones generales están programadas para el próximo 3 de noviembre, donde se medirá con el demócrata David Jolly.

La postura de Byron Donalds sobre el TPS vencido de haitianos y venezolanos

En julio pasado, el republicano se pronunció sobre la suspensión del programa migratorio en un evento realizado en el restaurante El Arepazo en Doral, un punto de encuentro para la comunidad venezolana. Allí, defendió la deportación de migrantes con TPS vencido, entre los que se incluyen haitianos y venezolanos.

“Si estás en Estados Unidos y tu protección temporal se terminó y te atrapan aquí, vamos a deportarte como lo harían en cualquier país”, dijo el congresista, según el reporte de N+ Univision.

De acuerdo con su plataforma electoral, desde el ámbito migratorio prevé cumplir con dos parámetros, en caso de ganar las elecciones generales del 3 de noviembre:

Seguridad fronteriza: asegurar la frontera para detener el flujo de drogas que ingresan al país.

asegurar la frontera para detener el flujo de drogas que ingresan al país. Eliminar incentivos: poner fin a las ayudas económicas financiadas por los contribuyentes a personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Byron Donalds poner fin a las ayudas económicas financiadas por los contribuyentes para personas Instagram/@byrondonalds

“Byron apoya al presidente Trump para asegurar la frontera, mantener a salvo a nuestras familias y acabar con las ayudas económicas que se financian gracias al dinero de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales”, señaló el sitio web del republicano.

Antecedentes de Byron Donalds sobre la política migratoria

En medio de su campaña electoral, el congresista introdujo la Ley de Reforma de la Inmigración mediante Datos Biométricos (“Reform Immigration Through Biometrics Act“, en inglés).

Byron Donalds introdujo a fines de abril la Ley de Reforma de la Inmigración mediante Datos Biométricos (“Reform Immigration Through Biometrics Act“, en inglés). X Byron Donalds

Dicho proyecto prevé la verificación de cada entrada y salida del país, eliminando los “puntos ciegos” actuales en los puertos de entrada. Asimismo, propone el rastreo con mayor precisión de los incumplimientos de estadía de visas.

“Saber quién ha entrado a nuestro país es fundamental para la soberanía y la supervivencia de nuestra nación. Las permanencias ilegales con visa vencida y la documentación siguen siendo una parte importante del problema de la inmigración ilegal que debe abordarse”, dijo.

Quién es Byron Donalds, el candidato republicano por la gobernación de Florida

Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York, el 28 de octubre de 1978. En 2002 se graduó de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) con una licenciatura en Marketing y Finanzas y en el sector financiero.

El mensaje de Byron Donalds en redes sociales

En 2016 inició su carrera política al representar a los condados de Hendry y el este de Collier en la Cámara de Representantes de Florida. En dicho período, defendió la elección de escuelas y permitió que los representantes revisaran los materiales educativos.

El 18 de agosto de 2020 fue electo representante del 19.º Distrito Congresional de Florida con el 23% de los votos. El republicano se distinguió como un “defensor acérrimo del conservadurismo”.

Trump respaldó la candidatura de Byron Donalds como gobernador de Florida

El presidente Donald Trump mostró su respaldo al republicano el 20 de febrero del año pasado. En un extenso mensaje, anticipó que Donalds sería un “gran y poderoso gobernador”.

El presidente aseguró que Donalds tenía una voz fuerte y que trabajaría en conjunto con él para impulsar su agenda económica y migratoria @realDonaldTrump/Truth Social.

“Byron trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, dijo en su cuenta de Truth Social.

El republicano candidato a gobernador de Florida que Trump respalda y lidera las encuestas 2026

Cinco días después, Donalds anunció su candidatura de manera oficial en el programa Hannity de Fox. “Llegué a Florida a los 17 años, en un autobús Greyhound con solo un maletero lleno de ropa. Y durante el resto de mi tiempo en Florida, forjé una familia y construí una carrera. Así que creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”, dijo.