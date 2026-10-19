Byron Donalds vs. David Jolly: últimas encuestas hoy en Florida y quién gana las elecciones a la gobernación 2026

El republicano Byron Donalds registra el 50% de la intención de voto, frente al 42% del demócrata David Jolly, en la carrera por la gobernación de Florida, según una nueva encuesta. El relevamiento también muestra diferencias en las preferencias electorales de los votantes hispanos, un segmento que representa cerca de una quinta parte del electorado del estado.

Donalds mantiene una ventaja ajustada sobre Jolly, según encuestas

De acuerdo con la encuesta de N+ Univision y YouGov publicada el 19 de octubre de 2026, las entrevistas se realizaron por internet entre el 2 y el 15 de octubre. La muestra estuvo integrada por 825 votantes registrados de Florida.

Byron Donalds mantiene una ventaja ajustada en Florida en las últimas encuestas, con incluso un sondeo que lo muestra empatado con David Jolly Instagram/@byrondonalds

El margen de error informado fue de 4 puntos porcentuales. En el conjunto del estado, Donalds obtuvo el 50%, Jolly el 42% y el 7% de los participantes permaneció indeciso.

Otro sondeo de MDW Communications y EDGE Communications, publicado el 14 de octubre, consultó a 2351 votantes probables de Florida entre el 4 y el 10 de octubre. Según los resultados publicados por la firma, Donalds obtuvo el 45,9% y Jolly el 43,8%.

El 10,3% restante correspondió a votantes indecisos. El estudio informó un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Por su parte, Change Research realizó una encuesta entre el 8 y el 10 de octubre a 920 votantes probables, seleccionados dentro de un conjunto de 1106 votantes registrados. El resultado fue de 47% para Donalds y 47% para Jolly, con un margen de error modelado de 3,1 puntos porcentuales.

Los resultados figuran en el seguimiento de encuestas de Florida de USPollingData.

Donalds vs. Jolly: cómo votan los hispanos en Florida

Una sobremuestra hispana de la encuesta de N+ Univision y YouGov, integrada por 937 votantes registrados, registró un resultado distinto al de la muestra estatal. Jolly obtuvo el 48% de la intención de voto y Donalds el 43%, una diferencia de cinco puntos porcentuales.

Las preferencias también variaron según el origen de los participantes. Entre los votantes cubanos, Donalds alcanzó el 51% frente al 42% de Jolly. Entre los puertorriqueños, el candidato demócrata obtuvo el 51%, mientras que el republicano registró el 35%.

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El estudio también consultó sobre las medidas de control migratorio. El 55% de los votantes hispanos afirmó que esas medidas habían ido demasiado lejos.

Dentro de ese grupo, el 32% consideró que era necesario reforzar la seguridad fronteriza, pero que las medidas aplicadas habían sido excesivas. Otro 23% opinó que se había exagerado la situación en la frontera y que las medidas tomadas fueron demasiado drásticas.

Además, el 41% de los hispanos encuestados manifestó estar muy o algo preocupado por la posibilidad de que ellos, un familiar o alguien cercano se viera afectado por las medidas migratorias. En el conjunto de los votantes de Florida, ese porcentaje fue del 27%.

Los temas que preocupan a los votantes hispanos en Florida, según la encuesta

La encuesta de N+ Univision y YouGov también examinó los asuntos que preocupan al electorado hispano. El 59% mencionó el empleo y el costo de vida entre los principales temas de Florida, mientras que el 57% señaló los costos de la vivienda y la asequibilidad.

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En relación con la gestión del presidente Donald Trump, el 70% de los votantes hispanos consultados desaprobó su desempeño en materia de costo de vida y precios de la gasolina. Entre todos los votantes de Florida, el 44% tenía una opinión favorable de Trump y el 50% una opinión desfavorable, mientras que entre los hispanos esos porcentajes fueron del 38% y el 54%, respectivamente.

La elección para gobernador de Florida se celebrará el 3 de noviembre, durante los comicios de medio término de Estados Unidos.

Ese día también se votará para renovar escaños de la Cámara de Representantes y el Senado federal, además de cargos ejecutivos estatales como fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura.

También habrá elecciones para la Legislatura estatal y distintos puestos locales, según el distrito electoral. En Florida, los votantes deberán pronunciarse, además, sobre tres enmiendas constitucionales y una votación para decidir si el juez Carlos G. Muñiz de la Corte Suprema estatal permanece en el cargo.