Florida 2026: una nueva encuesta revela quién gana la gobernación entre Byron Donalds y David Jolly

La contienda por la gobernación de Florida muestra una diferencia de 11 puntos porcentuales entre los principales candidatos, de acuerdo con una encuesta publicada el 13 de octubre. El relevamiento también analizó la gestión de Ron DeSantis, las preocupaciones económicas y la confianza de los votantes en el sistema electoral.

Quién gana las elecciones de Florida para gobernador

El Centro de Investigación de Opinión Pública (CPOR, por sus siglas en inglés) de la Universidad Stetson realizó una encuesta entre el 1° y el 9 de octubre a 826 adultos en Florida, lo que incluyó 716 sufragistas registrados. El análisis presentó una precisión estimada de más o menos 4,2 puntos porcentuales para el grupo de votantes probables.

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Este estudio reciente reflejó una tendencia similar a la registrada por la misma institución en septiembre. Los resultados no mostraron cambios significativos en la competencia electoral durante ese período:

El republicano Byron Donalds encabezó las preferencias con el 52%

encabezó las preferencias con el El demócrata David Jolly reunió el 41% entre los votantes probables

reunió el entre los votantes probables Alrededor del 5% todavía no decidió a quién votar

todavía no decidió a quién votar El 3% manifestó su respaldo a otro candidato

Además, el 63% señaló que su elección responde principalmente al apoyo a su postulante preferido, mientras que el 16% afirmó que su motivación central es impedir que gane el adversario.

Encuesta en Florida: qué temas influyen en la decisión de los votantes

La investigación de la Universidad Stetson identificó a la inflación y al costo de vida como las principales preocupaciones de los electores de Florida. La evolución de los precios y la capacidad de afrontar los gastos cotidianos aparecen entre los factores que pueden influir en el resultado de los comicios del 3 de noviembre.

El relevamiento también examinó las opiniones sobre las enmiendas constitucionales que estarán en discusión. Ninguna de las tres propuestas evaluadas alcanza, hasta el momento de la encuesta, el 60% de apoyo requerido para su aprobación.

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Ron DeSantis: cuál es su nivel de aprobación antes de las elecciones

Aunque no podrá competir por la gobernación, el actual mandatario de Florida, Ron DeSantis, conserva un nivel de aprobación del 55% entre los votantes probables. En tanto, el 41% expresó una opinión desfavorable sobre su gestión.

En la comparación con otras figuras políticas, Donald Trump registró un 50% de aprobación y un 49% de desaprobación. La republicana Ashley Moody, por su parte, alcanzó el 55% de respaldo y el 34% de rechazo. Otro 12% de los encuestados manifestó que no la conoce lo suficiente para evaluarla.

Moody es también la candidata republicana mencionada en la disputa por el Senado federal frente a la demócrata Angie Nixon, otra de las competencias que forman parte del escenario electoral de Florida.

El 3 de noviembre se elegirá quién remplazará a Ron DeSantis en la gobernación de Florida Fotomontaje editado con IA

Cuándo son las elecciones de Florida

Las elecciones generales del estado están previstas para el martes 3 de noviembre. Además de definir quién sucederá a DeSantis, los votantes elegirán representantes para diferentes cargos federales y estatales y decidirán sobre las propuestas sometidas a votación.

DeSantis llegó a la gobernación en enero de 2019 y consiguió la reelección en noviembre de 2022. En esos comicios obtuvo cerca del 59,4% de los votos, frente al 40% del demócrata Charlie Crist.

La Constitución de Florida establece límites para la elección consecutiva de los gobernadores. Quienes hayan ejercido más de seis años durante dos mandatos consecutivos no pueden ser elegidos para el período inmediatamente posterior.

Esta disposición impide que el actual mandatario busque un tercer mandato consecutivo en 2026, aunque no le cierra la posibilidad de volver a competir en 2030.