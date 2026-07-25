Casey DeSantis cambia la formación de los maestros de Florida: la nueva certificación que podrán sumar

Florida incorporará una nueva certificación para maestros centrada en la enseñanza de habilidades socioemocionales y de vida. La primera dama, Casey DeSantis, presentó el endoso de educador en resiliencia que permitirá a los docentes sumar una especialización a su licencia profesional mediante una capacitación basada en 11 características orientadas al desarrollo personal y la toma de decisiones.

Qué busca la nueva certificación para maestros de Florida de Casey DeSantis

La iniciativa forma parte del programa Resiliency Florida, creado para incorporar herramientas que permitan a los estudiantes adquirir habilidades destinadas a enfrentar situaciones complejas, tomar decisiones fundamentadas y desarrollar capacidades aplicables tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Con esta medida, el Estado incorpora una nueva opción de formación profesional para sus maestros.

El estado introdujo una nueva certificación para docentes, impulsada por Casey DeSantis, que permite que los educadores se especialicen en estrategias para enseñar perseverancia, gratitud y responsabilidad @caseydesantis

“Durante varios años, la iniciativa ha liderado la nación en la redefinición de la forma en que se enseña la salud mental en las escuelas”, dijo DeSantis en un comunicado. El objetivo del programa es ofrecer estrategias que los docentes puedan aplicar en el aula para fortalecer competencias personales en los alumnos.

El enfoque se basa en la incorporación de prácticas relacionadas con el pensamiento crítico, la responsabilidad individual y la participación ciudadana. Según el esquema presentado por las autoridades educativas, la propuesta modifica el tratamiento de la salud mental en las escuelas.

Esta nueva mirada prioriza el desarrollo de herramientas que permitan afrontar desafíos y resolver problemas mediante habilidades concretas.

Las 11 habilidades que forman parte del programa Resiliency Florida

La capacitación para obtener el endoso de educador en resiliencia gira en torno a 11 características consideradas fundamentales para la formación de los estudiantes. Entre ellas se encuentran:

Perseverancia : el certificado mostrará la frase “seguir intentándolo incluso cuando las cosas son difíciles”.

: el certificado mostrará la frase “seguir intentándolo incluso cuando las cosas son difíciles”. Determinación : “trabajar de manera constante hacia metas a largo plazo”.

: “trabajar de manera constante hacia metas a largo plazo”. Responsabilidad : “asumir las propias acciones y practicar el autocontrol”.

: “asumir las propias acciones y practicar el autocontrol”. Toma de decisiones responsable : “analizar opciones y resultados para elegir lo mejor”.

: “analizar opciones y resultados para elegir lo mejor”. Autoconciencia y autogestión : “entender y gobernar los pensamientos y acciones propios”.

: “entender y gobernar los pensamientos y acciones propios”. Gratitud : “ser agradecido y expresar aprecio por los demás”.

: “ser agradecido y expresar aprecio por los demás”. Honestidad : “decir la verdad”.

: “decir la verdad”. Ciudadanía : “ayudar al prójimo, a la comunidad y a la nación”.

: “ayudar al prójimo, a la comunidad y a la nación”. Empatía : “comprender los pensamientos y sentimientos de los demás”.

: “comprender los pensamientos y sentimientos de los demás”. Pensamiento crítico y resolución de problemas : “evaluar información para encontrar soluciones”.

: “evaluar información para encontrar soluciones”. Mentoría: “brindar o solicitar guía y apoyo”.

Este enfoque busca transformar la enseñanza tradicional al integrar habilidades de pensamiento crítico y civismo en el sistema educativo de Florida Florida Department of Education / Facebook

El propósito es que los maestros incorporen metodologías que permitan trabajar estos conceptos de manera transversal en distintas materias. Los docentes deberán integrarlos al proceso educativo habitual en lugar de tratarlos como contenidos independientes.

Cómo obtener el endoso de educador en resiliencia de Florida

Los educadores interesados deberán realizar la capacitación establecida por el Departamento de Educación de Florida y cumplir con todos los requisitos definidos para acceder a la certificación. Una vez finalizado ese proceso, el endoso será incorporado a su certificado profesional vigente.

Uno de los certificados de los 11 puntos que Florida busca reforzar en su sistema educativo buildresiliency.org

Como paso inicial, los docentes pueden ingresar al portal oficial de Resiliency Florida. Ahí encontrarán disponible el prerregistro y el acceso a los materiales vinculados con la formación.

La preparación ofrece herramientas para trasladar las 11 características de resiliencia a la práctica diaria dentro del aula, con actividades orientadas al desarrollo de habilidades personales y sociales entre los estudiantes.