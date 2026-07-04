Alerta en Florida: la nueva ley de DeSantis que cambia las reglas para maestros hispanos

La ley HB 561, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entró en vigor el 1° de julio en Florida y redefine las reglas para la formación de maestros y la certificación docente en el estado. Entre otros cambios, amplía las vías para obtener certificados temporales, ajusta el procedimiento para restituir credenciales profesionales vencidas y otorga nuevas funciones al Florida Center for Teaching Excellence, el organismo estatal encargado del desarrollo profesional de educadores.

Estos cambios impactan de manera particular a los maestros y aspirantes hispanos que buscan iniciar su carrera docente, mantener vigente su licencia o recuperar certificaciones expiradas en uno de los estados con mayor presencia latina en las aulas .

Nuevas reglas para formarse como maestro en Florida

Los institutos de preparación docente aprobados por el estado podrán permitir que los aspirantes comiencen y completen materias iniciales mientras gestionan la declaración de elegibilidad en el área en la que buscan acreditarse.

iniciales mientras gestionan la declaración de elegibilidad en el área en la que buscan acreditarse. Esta vía aplica especialmente a programas de certificación basados en competencias dirigidos a personas con títulos universitarios en áreas distintas a la educación, un perfil frecuente entre profesionales hispanos que buscan reconvertirse hacia la docencia.

Certificados temporales: una opción para volver al aula

El Departamento de Educación de Florida (FDOE, por sus siglas en inglés) podrá otorgar nuevas certificaciones temporales a personas que cumplieron los requisitos generales y tuvieron una credencial profesional previa que perdió vigencia.

(FDOE, por sus siglas en inglés) podrá otorgar nuevas certificaciones temporales a personas que cumplieron los requisitos generales y tuvieron una credencial profesional previa que perdió vigencia. El estado mantiene la obligación de notificar electrónicamente, al menos un año antes del vencimiento, a quienes tienen autorizaciones temporales, detallando la fecha límite y las alternativas para alcanzar una acreditación profesional permanente.

Cómo recuperar una credencial profesional vencida

Para restituir un certificado profesional expirado, el titular deberá presentar una solicitud, cumplir las condiciones generales de certificación y demostrar seis créditos universitarios en los últimos cinco años o 120 puntos de capacitación en servicio, o una combinación de ambos .

en servicio, o una combinación de ambos . La ley establece que las áreas de cobertura y avales que estaban activos al momento del vencimiento se reactivan junto con la credencial, pero prohíbe reutilizar puntos de capacitación ya aplicados para obtener o renovar el certificado que luego expiró .

El rol ampliado del Florida Center for Teaching Excellence

El organismo deberá trabajar con el David C. Anchin Center for the Advancement of Teaching, de la Universidad del Sur de Florida, para d iseñar programas de perfeccionamiento profesional basados en evidencia, alineados con los estándares estatales y los materiales educativos aprobados.

basados en evidencia, alineados con los estándares estatales y los materiales educativos aprobados. Entre sus nuevas tareas estarán elaborar modelos de prácticas profesionales, coordinar acciones con distritos escolares, impulsar una red de mentores y líderes pedagógicos, y realizar estudios sobre estrategias de enseñanza de alto impacto, todos ellos componentes clave para docentes y futuros maestros hispanos.

Capacitación gratuita para renovar o recuperar credenciales

La HB 561 ordena al Florida Center for Teaching Excellence presentar un sistema de aprendizaje profesional para su aprobación estatal y ofrecerlo sin costo a quienes necesiten renovar o restablecer sus acreditaciones .

para su aprobación estatal y ofrecerlo sin costo a quienes necesiten renovar o restablecer sus acreditaciones . El organismo deberá enviar directamente al FDOE los puntos de capacitación obtenidos a través de esa plataforma y proporcionar información sobre los sistemas de desarrollo profesional de los distritos que abren entrenamientos a personas fuera de sus plantillas, una oportunidad relevante para educadores latinos que trabajan por horas o en distintas escuelas .

Para tener en cuenta

La ley HB 561 abre nuevas puertas para quienes desean entrar o permanecer en la docencia en Florida, pero también exige una planificación cuidadosa. Los maestros y aspirantes hispanos que tengan certificados vencidos deberán revisar si cumplen con los créditos universitarios o puntos de capacitación requeridos antes de iniciar el trámite de restitución.

Quienes busquen una certificación temporal necesitan confirmar que cumplieron los requisitos generales y que su credencial anterior llegó a expirar, ya que la ley contempla específicamente este escenario.

Los educadores que necesiten sumar horas de formación pueden aprovechar la plataforma gratuita que desarrollará el Florida Center for Teaching Excellence, verificando que los cursos estén aprobados y que los puntos se reporten al FDOE para que cuenten al momento de renovar la licencia.

Para los futuros maestros hispanos con títulos en otras áreas, la posibilidad de cursar materias iniciales mientras se tramita la elegibilidad abre un camino más flexible, pero será clave seguir de cerca los requisitos administrativos de cada programa autorizado .