Casey DeSantis toma el mando: el plan que conecta residencias para adultos mayores con comunidades religiosas en Florida

La primera dama de Florida, Casey DeSantis, lanzó recientemente una iniciativa a través del sitio del gobierno que busca conectar a los adultos mayores con comunidades religiosas para ofrecer “compañía y tranquilidad”. En el texto, expresó que las personas de edad avanzada “merecen saber que importan”, y resaltó el objetivo de brindar apoyo a quienes no tienen a sus familiares cerca.

En Florida: el plan que conecta residencias para adultos mayores con comunidades religiosas

A través de un comunicado oficial, la primera dama anunció una nueva iniciativa que busca brindar oportunidades para que las residencias para adultos mayores y las comunidades de vida asistida en toda Florida colaboren con iglesias locales a través del CarePortal de Hope Florida.

Casey DeSantis anunció a través del portal del gobierno la nueva iniciativa que conectará a adultos mayores con iglesias

“Toda persona mayor merece saber que importa y es amada. Cada vida está llena de sabiduría, experiencias e historias que han ayudado a dar forma a familias y comunidades en todo nuestro estado”, expresó Casey DeSantis sobre la iniciativa.

En esa línea, dio su visión sobre la importancia de la compañía para los adultos mayores: “A veces, el mayor regalo que podemos dar es simplemente nuestra presencia: tomarnos el tiempo para escuchar, para recordarle a alguien que importa. Nadie debería sentirse olvidado”.

Cómo funcionará el programa anunciado por Casey DeSantis en Florida

El mensaje compartido por la oficina del gobernador Ron DeSantis explica que mientras muchas personas de edad avanzada disfrutan de visitas regulares de sus seres queridos, otras tienen menos oportunidades de conexión porque sus familiares viven lejos, tienen horarios exigentes u otros motivos.

El CarePortal de Hope Florida funcionará como una forma de conexión para que las iglesias locales presten sus servicios. Concretamente, cuando las residencias de adultos mayores requieran la presencia de voluntarios, podrán publicar avisos a través del sitio oficial.

El programa anunciado por Casey DeSantis conectará a adultos mayores de Florida con voluntarios que compartirán momentos como leer juntos, jugar a las cartas o compartir una comida Freepik

Una solicitud puede ser tan sencilla como entregar flores, celebrar un cumpleaños, jugar a las cartas, compartir una comida o pasar tiempo con un residente que disfrutaría de una conversación y compañía, detalla el comunicado.

La iniciativa se pondrá en marcha en tres regiones de Florida, entre las que se incluyen el condado de Leon, el condado de Hillsborough y el condado de Miami-Dade. Una vez en funcionamiento, se expandirá al resto del estado, con el objetivo de crear alianzas entre iglesias, residencias de adultos mayores y centros de vida asistida en todo el estado.

Qué es Hope Florida, la iniciativa de Casey DeSantis

Fundado en 2021 por Casey DeSantis, Hope Florida es un programa de asistencia social cuyo objetivo es lograr que las personas dependientes del gobierno logren la autosuficiencia económica.

En su página web, indica que su enfoque se centra en fomentar la colaboración entre el sector público y privado, las comunidades religiosas y las organizaciones sin fines de lucro “para derribar las barreras tradicionales de la comunidad”.

La iniciativa se apoya en la labor clave de las personas denominadas “asesores de esperanza”. Estas trabajan junto con los residentes para identificar los obstáculos que les impiden prosperar e involucran a todos los sectores de la comunidad para que sean parte fundamental de la solución.