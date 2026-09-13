Caza de osos en Estados Unidos y la ley impulsada por DeSantis en Florida que causa polémica en 2026

Florida prepara una nueva temporada de caza regulada del oso negro para diciembre. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) abrirá el período para solicitar permisos el 11 de septiembre y el plazo finalizará el 21 de septiembre. Esto causó el rechazo de organizaciones que incitan a adquirir la mayor cantidad de autorizaciones para evitar la matanza.

Qué se sabe sobre la caza de osos negros en Florida

La temporada de 2025 fue la primera cacería de osos autorizada por Florida desde 2015. Según lo retomado por Tampa Bay Times, durante 23 días de diciembre se registraron las muertes de 52 osos.

En ese proceso, grupos ambientalistas consiguieron permisos con la intención de no utilizarlos y evitar así la captura de animales.

Por medio de una orden ejecutiva, Florida autoriza la temporada de caza de osos negros de 2026 Freepik

Funcionarios de la FWC habían advertido que una reducción artificial de las capturas podía provocar un incremento posterior en las cuotas de permisos. Para este año, la cantidad máxima autorizada por el gobierno de DeSantis pasó de 172 a 215 autorizaciones.

Según contó Leslie Pearsall, portavoz de la sección del Sierra Club, al medio, la decisión de aumentar el cupo de permisos parece ser “en represalia contra quienes trabajan para protegerlos”. A pesar de que la ley lo autoriza a hacerlo, la decisión de la administración DeSantis de reactivar la caza de osos generó mucha polémica en el Estado del Sol.

Qué dice la ley de Florida sobre la caza de osos negros

La legislación estatal establece que el oso negro de Florida es una especie protegida. Su captura, caza, herida o posesión requiere una autorización de la FWC.

También está prohibida la comercialización de cadáveres o partes de estos animales. En paralelo a la autorización de su caza, en 2024, el gobernador DeSantis aprobó la Self Defense Act, creada mediante la House Bill 87.

La legislación permitió abatir a un oso mediante fuerza letal bajo determinadas circunstancias, incluidas:

Una amenaza inminente de muerte

Lesiones graves a una persona o mascota

Daños sustanciales a una vivienda

Organizaciones protectoras llaman a adquirir las licencias para evitar la caza de osos Sierra Club Florida

En el año en curso, bajo el gobierno de DeSantis, la FWC estableció una nueva Orden Ejecutiva para habilitar la temporada de caza de osos bajo el objetivo de “controlar la especie”. Esta medida se fundamenta en las siguientes disposiciones:

Artículo IV, sección nueve de la Constitución de Florida : otorga a la FWC los poderes ejecutivos y regulatorios del estado sobre la vida animal silvestre y la vida acuática de agua dulce.

: otorga a la FWC los poderes ejecutivos y regulatorios del estado sobre la vida animal silvestre y la vida acuática de agua dulce. Regla 68A-12.012(1)(c) del Código Administrativo de Florida: constituye la norma administrativa específica para fijar el número máximo de permisos de caza de osos distribuidos por zona.

Cómo se repartirán los permisos para cazar osos en Florida

Según la información oficial, del nuevo cupo, 193 estarán destinados al público general y serán asignados mediante un sorteo. Cada solicitud tendrá un costo de 5 dólares, además de los cargos administrativos correspondientes, y la autorización emitida costará US$100 para residentes y US$300 para quienes no residan en el estado.

Los otros 22 restantes estarán destinados a determinadas propiedades privadas. El sitio web de la FWC señala que los permisos públicos estarán distribuidos entre cuatro zonas:

El East Panhandle tendrá 78 autorizaciones.

tendrá 78 autorizaciones. La región Sur dispondrá de 63.

dispondrá de 63. En la región Norte habrá 31 permisos.

habrá 31 permisos. La región Central contará con otros 21.

La polémica temporada estatal tendrá lugar entre el 5 y el 27 de diciembre. Por otro lado, en las propiedades privadas incorporadas al programa específico, el período autorizado será más extenso: comenzará el 1.° de octubre y terminará el 31 de diciembre.

“Por segundo año consecutivo, la FWC organizará una cacería de osos este mes de diciembre. ¿Nuestro objetivo? Comprar todos los permisos para evitar que caigan en manos de los cazadores", publicó Sierra Club en Facebook.