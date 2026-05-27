En Florida: pagan hasta US$10.000 por capturar pitones en los Everglades en julio 2026

En Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) organiza un concurso con recompensas económicas para incentivar la captura de pitones birmanas invasoras en los Everglades. El certamen otorga un premio mayor de 10.000 dólares a quien recolecte la mayor cantidad de ejemplares, además de otras categorías para profesionales, novatos y militares.

Los premios de hasta US$10.000 por capturar pitones en los Everglades de Florida en julio 2026

Junto con la administración del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida y el Parque Nacional Everglades, la FWC anunció que pronto se dará inicio al Desafío de Pitones de Florida 2026. El concurso comenzará a las 00.01 hs del viernes 10 de julio de 2026 y finalizará a las 17 hs del domingo 19 del mismo mes.

La competencia de la captura de pitones birmanas en Florida comenzará el viernes 10 de julio y se extenderá hasta el domingo 19 del mismo mes Conservancy of Southwest Florida

El reconocimiento más alto de la competencia es el Gran Premio Definitivo de US$10.000, el cual se otorga al participante que logre eliminar la mayor cantidad de pitones durante el evento. La competencia se divide en tres categorías principales (profesional, novato y militar), con valores idénticos para cada una:

Categoría profesional:

US$2500 por la mayor cantidad.

por la mayor cantidad.

US$1500 para el segundo lugar por la mayor cantidad.

para el segundo lugar por la mayor cantidad.

US$1000 por la pitón más larga.

por la pitón más larga. Categoría de novatos (Novice):

US$2500 por la mayor cantidad.

por la mayor cantidad.

US$1500 para el segundo lugar por la mayor cantidad.

para el segundo lugar por la mayor cantidad.

US$1000 por la pitón más larga.

por la pitón más larga. Categoría militar:

US$2500 por la mayor cantidad.

por la mayor cantidad.

US$1500 para el segundo lugar por la mayor cantidad.

para el segundo lugar por la mayor cantidad.

US$1000 por la pitón más larga.

Los participantes solo pueden ganar un premio, según las reglas establecidas por el organismo del Estado del Sol. En caso de que una persona sea elegible para más de uno, se le otorgará el de mayor valor, y el siguiente participante calificado en esa categoría recibirá el restante.

La competencia en Florida que entregará US$10.000 por capturar pitones

Reglas generales del concurso que entregará US$10.000 por capturar pitones birmanas en Florida

En función del reglamento, los participantes solo podrán extraer serpientes invasoras de las zonas admitidas:

Área de gestión de vida silvestre de Big Cypress

Everglades y Área de Gestión de Vida Silvestre Francis S. Taylor

Parque Nacional Everglades

Área pública de caza menor Frog Pond

Área de gestión de vida silvestre de Holey Land

Área pública de caza menor de Rocky Glades

Área de Gestión de Vida Silvestre de Rotenberger

Área de Vida Silvestre y Medioambiental de Southern Glades

Para encontrar más detalles sobre cada área, los participantes pueden acceder a un mapa interactivo dispuesto por la organización. Además, antes de registrarse, deben completar una capacitación en línea y aprobar el cuestionario con una puntuación mínima del 85%.

Respecto a las herramientas, la competencia remarcó que está prohibido el uso de armas de fuego para capturar ejemplares. Los participantes serán descalificados si matan una serpiente autóctona o dañan, destruyen o extraen sus huevos.

Las reglas de la competencia en Florida prohíben la caza de pitones birmanas con armas de fuego Freepik

Por qué se habilita la captura de pitones birmanas en Florida

La pitón birmana es una serpiente constrictora grande y no venenosa que se convirtió en una especie invasora en Florida. Esto se debe principalmente a su impacto en la fauna nativa, su alta capacidad reproductiva y la falta de depredadores naturales. Según un estudio publicado recientemente por la Universidad de Florida, los motivos clave son:

Impacto en la fauna nativa: como provienen del sudeste asiático, las grandes serpientes constrictoras causaron disminuciones significativas en las poblaciones de mamíferos medianos en los Everglades.

como provienen del sudeste asiático, las grandes serpientes constrictoras causaron en los Everglades. Enfermedades: introdujeron un parásito pulmonar asiático invasor (Raillietiella orientalis), que ya infectó a serpientes nativas de la región.

introdujeron un (Raillietiella orientalis), que ya infectó a serpientes nativas de la región. Alta capacidad reproductiva: poseen una fecundidad muy elevada; son capaces de producir nidadas de hasta 98 huevos .

poseen una fecundidad muy elevada; son capaces de producir . Protección de sus crías: a diferencia de otros reptiles, las hembras de pitón muestran un fuerte cuidado materno. Se enrollan alrededor de los huevos para protegerlos, regulan la temperatura mediante termogénesis y defienden activamente el nido de posibles depredadores.