Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Sureste

: 8 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.