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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
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