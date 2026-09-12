Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sureste

: 2 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.