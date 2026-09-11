Así quedó conformada la final femenina del US Open 2026

Este jueves se disputaron las semifinales del certamen individual femenino del US Open 2026, el último Grand Slam de esta temporada. De esta manera, quedaron definidas las dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Elena Rybakina y Aryna Sabalenka. El partido definitorio se disputa este sábado a las 17 (horario argentino) en Flushing Meadows, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

La primera en conseguir su boleto a la definición fue la bielorrusa Sabalenka (1° del ranking WTA hasta que finalice el torneo), quien eliminó a la estadounidense Jessica Pegula (3°) por 7-5 y 6-2. Es la bicampeona en ejercicio del Abierto de Estados Unidos y buscará levantar el trofeo por tercera vez consecutiva, algo que en la Era Abierta únicamente consiguieron Chris Evert (tetracampeona entre 1975 y 1978) y Serena Williams (2012, 2013 y 2014). De consagrarse, obtendrá el quinto Gran Slam de su carrera, ya que también ganó Australian Open dos veces.

Aryna Sabalenka buscará ganar el US Open por tercera vez consecutiva, algo que en la Era Abierta solo lograron dos tenistas JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego llegó el turno de la kazaja Rybakina, quien a partir del lunes se convertirá en la nueva líder del escalafón internacional, sin importar lo que pase en la final. Obtuvo su boleto tras vencer a la anfitriona Coco Gauff (4°) por 3-6, 6-4 y 6-4, por lo que después de tres ediciones seguidas no habrá una finalista local. Es su mejor participación en US Open, donde nunca había superado los octavos de final. Persigue el tercer major de su carrera luego de consagrarse en Wimbledon 2022 y Australian Open 2026.

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Sabalenka hacia la final

Primera ronda : 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio (59°).

: 6-2 y 6-4 a la colombiana Camila Osorio (59°). Segunda ronda : 6-1 y 6-1 a la rusa Polina Iatcenko (160°).

: 6-1 y 6-1 a la rusa Polina Iatcenko (160°). Tercera ronda : 6-3 y 6-4 a la uzbeka Kamilla Rakhimova (92°).

: 6-3 y 6-4 a la uzbeka Kamilla Rakhimova (92°). Octavos de final : 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend (96°).

: 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend (96°). Cuartos de final : 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) a la checa Linda Noskova (6°).

: 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) a la checa Linda Noskova (6°). Semifinales: 7-5 y 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula (3°).

El camino de Rybakina hacia la final

Primera ronda : 6-3 y 6-2 a la estadounidense Thea Frodin (585°).

: 6-3 y 6-2 a la estadounidense Thea Frodin (585°). Segunda ronda : 6-2 y 6-4 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (105°).

: 6-2 y 6-4 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (105°). Tercera ronda : 7-6 (6) y 6-3 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (58°).

: 7-6 (6) y 6-3 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (58°). Octavos de final : 6-1 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (13°).

: 6-1 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (13°). Cuartos de final : 3-6, 6-1 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (121°).

: 3-6, 6-1 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (121°). Semifinales: 3-6, 6-4 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff (4°).

Elena Rybakina celebra tras vencer a Coco Gauff en semifinales; el lunes será la nueva N° 1 del ranking WTA Seth Wenig - AP

Máximas ganadoras del US Open

Rama femenina

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella aparecen la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio de ganadoras con cinco trofeos cada una.