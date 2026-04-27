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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 72 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 19%
  • Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
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