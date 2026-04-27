Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 72 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
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