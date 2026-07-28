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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 79 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 53%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 53%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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