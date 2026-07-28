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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 79 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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