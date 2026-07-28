Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 79 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Suroeste

: 6 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 53%

: 53% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.