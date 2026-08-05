Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 5 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Este

: 6 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.