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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 74%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 74%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
LA NACION
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