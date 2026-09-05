Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sureste

: 2 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 74%

: 74% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.