Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.