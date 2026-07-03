Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 1 a 8 mph, Sureste

: 1 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: chubascos y tormentas probables

El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.