La Argentina se enfrenta a Cabo Verde el próximo 3 de julio en el Miami Stadium. Los fanáticos que deseen disfrutar del partido pueden acceder al FIFA Fan Festival en Bayfront Park, un evento gratuito que cuenta con diversas actividades para toda la familia.

Qué se sabe del FIFA Fan Festival en Miami

El FIFA Fan Festival se organiza en Bayfront Park, ubicado en el corazón del Downtown de Miami. Pueden acceder todos los fanáticos de manera gratuita, ya sea si tienen o no entrada, según consignó el sitio web de la FIFA.

Juega Argentina vs. Cabo Verde: cómo asistir gratis al Fan Festival en Bayfront Park en Miami

“Vive la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Festival Oficial de Aficionados en Miami, el destino definitivo para que los aficionados celebren el deporte rey", destaca el sitio web del evento.

El festival opera durante 23 días consecutivos, del 13 de junio al 5 de julio. Sus puertas abren 60 minutos antes del primer partido y cuenta con diversas actividades que incluyen transmisiones en vivo de los juegos, música en vivo y lugares de comida.

Cómo acceder al FIFA Fan Festival en Bayfront Park

Para disfrutar del partido en Bayfront Park, se recomienda utilizar el transporte público debido a la alta asistencia esperada. Entre las opciones más convenientes para llegar al predio se encuentran:

Metromover: es la opción más cercana, con una estación ubicada directamente adyacente al lugar del evento.

es la opción más cercana, con una estación ubicada al lugar del evento. Metrorail: puede utilizar este servicio y bajar en la estación situada a tres/cuatro millas del parque.

puede utilizar este servicio y bajar en la estación situada a del parque. Brightline: para quienes viajan desde zonas más alejadas, la estación de tren rápido se encuentra a una milla de distancia.

Los usuarios pueden llegar al FIFA Fan Festival por medio del transporte público Instagram/@atlantagaupdate

Además de estos servicios, también es posible utilizar los servicios de Uber y Lyft. No obstante, los puntos específicos de recogida y entrega se anuncian cuando se acerque la fecha del evento.

Medidas de seguridad para entrar al FIFA Fan Festival en Miami

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes al FIFA Fan Festival en Miami, la organización ha establecido una serie de normas de ingreso.

Las personas no pueden acceder al Fifa Fan Festival en Miami con paraguas, alcohol o drones Instagram/@arybu05

Entre ellas se encuentra una política de bolsos transparentes destinada a agiliar el ingreso de los asistentes. En ese contexto, solo se permite el acceso de:

Bolsos transparentes con un tamaño máximo de 12″ x 6″ x 12″ .

. Carteras pequeñas tipo “clutch” que no excedan las 4.5″ x 6.5″.

Asimismo, se autoriza el ingreso de fórmula para bebés, siempre que el infante está presente, y de medicamentos con receta o de venta libre (sujetos a inspección). Por el contrario, entre los productos prohibidos se encuentran: