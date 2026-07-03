Noticias de Florida hoy: a cuánto llegaría el calor en Miami este viernes 3 de julio

El calor vuelve a ser uno de los principales protagonistas del tiempo en el sur de Florida este viernes 3 de julio. Aunque las temperaturas máximas se mantendrán dentro de los valores habituales para comienzos del verano boreal, la elevada humedad hará que la sensación térmica sea más alta. Podrían desarrollarse algunas tormentas en el horario del partido de dieciseisavos de final entre la Argentina y Cabo Verde, por el Mundial 2026.

Pronóstico de Miami: máximas de 91°F e índice de calor de hasta 106°F

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, las temperaturas máximas previstas para este viernes alcanzarán los 91°F (33°C) en la ciudad del sur de Florida, mientras que durante la madrugada los registros descenderán hasta los 78°F (26°C).

Satélite De La NOAA Hoy

El resto del sur de Florida presentará condiciones similares. Se esperan máximas de 92°F (33°C) en West Kendall y Homestead, 93°F (34°C) en Opa-Locka, y hasta 94°F (34°C) en Pembroke Pines, uno de los valores más elevados de la jornada.

En la costa, ciudades como Fort Lauderdale, North Fort Lauderdale, West Palm Beach y Boca Raton registrarán máximas cercanas a los 90°F (32°C) o 91°F (33°C).

Sin embargo, el mayor impacto no estará dado por la temperatura ambiente sino por el índice de calor. La oficina del NWS en Miami prevé valores de sensación térmica entre 103°F (39°C) y 108°F (42°C) en gran parte del sur del estado durante el viernes.

Estas condiciones corresponden a un riesgo moderado de calor, con mayor impacto sobre adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y quienes permanezcan al aire libre durante períodos prolongados.

El organismo también advirtió que cualquier persona puede sufrir problemas relacionados con el calor si no cuenta con hidratación suficiente o acceso a lugares frescos durante las horas de mayor temperatura.

Argentina vs. Cabo Verde en Miami Gardens: probabilidad de tormentas durante el partido

De acuerdo con la oficina del NWS en Miami, el patrón meteorológico aún favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas durante la segunda mitad del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que, debido a la humedad, el índice de calor oscilará entre 103°F (39°C) y 108°F (42°C) Foto de stefamerpik en freepik

Las primeras precipitaciones podrían aparecer desde la mañana en sectores de la costa este, impulsadas por una zona de inestabilidad remanente sobre el Atlántico. Sin embargo, la actividad más importante se desarrollará durante la tarde cuando las brisas provenientes del océano Atlántico y del golfo de México avancen hacia el interior de la península y generen nuevas tormentas.

Los meteorólogos esperan que estas células se formen inicialmente sobre el interior del sur de Florida y luego se desplacen hacia distintas áreas metropolitanas conforme avancen la tarde y la noche.

Entre los principales riesgos previstos se encuentran:

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Abundante actividad eléctrica.

Inundaciones localizadas, especialmente en zonas urbanas y sectores con drenaje deficiente.

Algunas ráfagas fuertes de viento asociadas a las tormentas más intensas.

La selección argentina de fútbol se enfrentará a su par de Cabo Verde en Miami desde las 18 hs (hora local). Para ese momento existe alguna probabilidad de tormentas en la zona. No obstante, el pronóstico indica que la posibilidad de tormentas severas generalizadas es baja.

Fin de semana largo en el sur de Florida: humedad, lluvias diarias y sensación térmica de hasta 110°F

La oficina del NWS en Miami señala que las condiciones prácticamente no cambiarán durante el fin de semana largo.

Mientras Miami registrará 91°F (33°C), otras localidades interiores como Pembroke Pines alcanzarán los 94°F (34°C), y ciudades costeras como Fort Lauderdale y West Palm Beach se mantendrán en un rango cercano a los 90°F y 91°F Luis Santiago / Unsplash

Un área de alta presión aún dominará gran parte del sureste de Estados Unidos mientras sobre el sur de Florida persistirá un flujo de viento del sudeste. Esta configuración aportará abundante humedad y favorecerá la formación diaria de lluvias y tormentas impulsadas principalmente por la brisa marina.

Las temperaturas máximas continuarán ubicándose, en general, en torno a los 91°F (33°C) y 92°F (33°C) en la mayor parte de la región, aunque algunas localidades del interior del suroeste de Florida podrían acercarse a los 95°F (35°C) durante los primeros días de la próxima semana.

En cuanto a la sensación térmica, el organismo mantiene un panorama similar para los próximos días, con índices de calor que oscilarán entre 105°F (41°C) y 110°F (43°C) en numerosos sectores del sur del estado.