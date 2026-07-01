Noticias del Mundial en Miami: detalles del banderazo de Argentina previo al partido de 16avos de final en Florida

Miles de hinchas argentinos se preparan para un nuevo banderazo en Miami este jueves 2 de julio a las 13 (hora del Este de EE.UU.), un día antes de que la selección albiceleste enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La convocatoria se realizará en North Beach, el sector de Miami Beach con mayor concentración de argentinos, y llega en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Dónde y a qué hora es el banderazo en Miami Beach

Punto principal : intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar.

intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar. Segundo punto de encuentro: 73rd Street y Collins Avenue, frente al restaurante argentino Manolo, un lugar de reunión habitual para la comunidad.

73rd Street y Collins Avenue, frente al restaurante argentino Manolo, un lugar de reunión habitual para la comunidad. El corredor entre las calles 68 y 85 sobre Collins Avenue es conocido como “Little Argentina” por la cantidad de comercios vinculados a la comunidad.

por la cantidad de comercios vinculados a la comunidad. El evento es organizado por los propios hinchas, sin auspiciantes ni fines comerciales, según el mensaje difundido por los organizadores: “El banderazo es del pueblo. No hay sponsors. No hay negocios. No hay dueños. Solo argentinos unidos por una misma pasión: la Selección”.

Jordania vs Argentina - Mundial 2026

Qué pasa si viajas a Miami sin entrada para el partido

Las entradas oficiales para Argentina-Cabo Verde están agotadas en el mercado directo de FIFA ; solo queda la reventa autorizada por la organización.

; solo queda la reventa autorizada por la organización. Los precios en reventa arrancan cerca de los US$1900 y llegan hasta los US$13.000 en sectores VIP , según relevamientos de precios difundidos en los últimos días.

y llegan hasta los , según relevamientos de precios difundidos en los últimos días. Quienes no consigan entradas para el partido pueden asistir gratis al FIFA Fan Festival en Bayfront Park , en pleno centro de Miami, que funciona hasta el 5 de julio con transmisión en vivo de los partidos y capacidad para hasta 30.000 personas por día .

, en pleno centro de Miami, que funciona hasta el 5 de julio con transmisión en vivo de los partidos y capacidad para hasta . Intentar ingresar al estadio sin ticket implica riesgo real: seis argentinos ya fueron detenidos en Texas por colarse a partidos anteriores, con cargos de “criminal trespass” que pueden derivar en cárcel, multas y cancelación de visa.

El banderazo argentino será este jueves 2 de julio en Miami User

Por qué Miami-Dade reforzó la seguridad para este partido

La policía del condado diseñó un operativo con tres anillos de control alrededor del Hard Rock Stadium para impedir el acceso de personas sin entrada .

. El antecedente que motiva el refuerzo es la final de la Copa América 2024 en el mismo estadio, cuando hinchas colombianos ingresaron en masa y demoraron el inicio del partido más de una hora.

y demoraron el inicio del partido más de una hora. El esquema incluye intercambio de información entre autoridades de Estados Unidos y Argentina, con sanciones migratorias para quienes violen los controles.

Se esperan más de 30.000 hinchas argentinos en Miami, ciudad que ya alberga la comunidad argentina más numerosa de Estados Unidos, estimada oficialmente en 80.000 residentes y hasta 200.000 si se suman quienes tienen doble nacionalidad o situación migratoria irregular.

Quienes no consigan entradas para el partido pueden asistir gratis al FIFA Fan Festival en Bayfront Park, en pleno centro de Miam Aníbal Greco - La Nación

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará el viernes 3 de julio a las 18 (hora de Miami) en el Hard Rock Stadium. La atención de las autoridades y de la comunidad argentina en Florida seguirá puesta en el operativo de acceso al estadio y en si la reventa libera más entradas en las horas previas al encuentro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.