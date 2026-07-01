Noticias del Mundial en Miami: detalles del banderazo de Argentina previo al partido de 16avos de final en Florida
North Beach reúne este jueves a miles de hinchas antes del cruce con Cabo Verde, mientras Miami-Dade refuerza la seguridad en el Hard Rock Stadium
Miles de hinchas argentinos se preparan para un nuevo banderazo en Miami este jueves 2 de julio a las 13 (hora del Este de EE.UU.), un día antes de que la selección albiceleste enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La convocatoria se realizará en North Beach, el sector de Miami Beach con mayor concentración de argentinos, y llega en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Dónde y a qué hora es el banderazo en Miami Beach
- Punto principal: intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar.
- Segundo punto de encuentro: 73rd Street y Collins Avenue, frente al restaurante argentino Manolo, un lugar de reunión habitual para la comunidad.
- El corredor entre las calles 68 y 85 sobre Collins Avenue es conocido como “Little Argentina” por la cantidad de comercios vinculados a la comunidad.
- El evento es organizado por los propios hinchas, sin auspiciantes ni fines comerciales, según el mensaje difundido por los organizadores: “El banderazo es del pueblo. No hay sponsors. No hay negocios. No hay dueños. Solo argentinos unidos por una misma pasión: la Selección”.
Qué pasa si viajas a Miami sin entrada para el partido
- Las entradas oficiales para Argentina-Cabo Verde están agotadas en el mercado directo de FIFA; solo queda la reventa autorizada por la organización.
- Los precios en reventa arrancan cerca de los US$1900 y llegan hasta los US$13.000 en sectores VIP, según relevamientos de precios difundidos en los últimos días.
- Quienes no consigan entradas para el partido pueden asistir gratis al FIFA Fan Festival en Bayfront Park, en pleno centro de Miami, que funciona hasta el 5 de julio con transmisión en vivo de los partidos y capacidad para hasta 30.000 personas por día.
- Intentar ingresar al estadio sin ticket implica riesgo real: seis argentinos ya fueron detenidos en Texas por colarse a partidos anteriores, con cargos de “criminal trespass” que pueden derivar en cárcel, multas y cancelación de visa.
Por qué Miami-Dade reforzó la seguridad para este partido
- La policía del condado diseñó un operativo con tres anillos de control alrededor del Hard Rock Stadium para impedir el acceso de personas sin entrada.
- El antecedente que motiva el refuerzo es la final de la Copa América 2024 en el mismo estadio, cuando hinchas colombianos ingresaron en masa y demoraron el inicio del partido más de una hora.
- El esquema incluye intercambio de información entre autoridades de Estados Unidos y Argentina, con sanciones migratorias para quienes violen los controles.
- Se esperan más de 30.000 hinchas argentinos en Miami, ciudad que ya alberga la comunidad argentina más numerosa de Estados Unidos, estimada oficialmente en 80.000 residentes y hasta 200.000 si se suman quienes tienen doble nacionalidad o situación migratoria irregular.
El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará el viernes 3 de julio a las 18 (hora de Miami) en el Hard Rock Stadium. La atención de las autoridades y de la comunidad argentina en Florida seguirá puesta en el operativo de acceso al estadio y en si la reventa libera más entradas en las horas previas al encuentro.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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