Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 81 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Sureste

: 5 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.