Deportaciones masivas: el nuevo rol de la sede del ICE en Miramar, al norte de Miami

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miramar, al norte de Miami, quedó en el centro de la polémica tras una inspección realizada por la congresista Debbie Wasserman Schultz. La legisladora denunció hacinamiento, falta de condiciones básicas y el uso del edificio como centro de detención temporal.

La inspección que puso el foco sobre el centro de ICE en Miramar

Según explicó la representante, durante su visita de inspección sin previo aviso había alrededor de 150 personas retenidas en el lugar. De acuerdo con sus observaciones, los inmigrantes permanecían en salas con capacidad limitada durante períodos que podían extenderse hasta 72 horas o más, sin las condiciones previstas para un centro de detención permanente.

“He visitado estas instalaciones en numerosas ocasiones debido a denuncias sobre la falta de sombra, agua y baños para las personas que esperaban para registrarse”, indicó Schultz en un comunicado. “En esta ocasión, tuve que realizar esta inspección sorpresa para ver el interior con mis propios ojos, y lo que presencié fueron personas hacinadas como sardinas, en condiciones que no le desearía ni a mi peor enemigo”, agregó.

Tras el recorrido, Schultz anunció que continuará con su supervisión sobre el funcionamiento de la oficina del ICE en el sur de Florida y afirmó que impulsará medidas para exigir mayores controles sobre estas instalaciones. Además, la legisladora cuestionó el uso de recursos federales destinados a este tipo de operaciones.

Las condiciones denunciadas dentro del edificio del ICE

Durante la inspección, la congresista informó que observó cuatro áreas de detención, dos destinadas a hombres y dos a mujeres.

En uno de los sectores masculinos, indicó que aproximadamente 70 personas permanecían reunidas en un espacio reducido, mientras que en el área femenina contabilizó unas 40 detenidas en otra habitación de dimensiones limitadas.

Las denuncias sostuvieron que muchas personas debían descansar directamente sobre el piso de concreto con solo mantas térmicas y que los sanitarios se encontraban dentro de las mismas salas, sin divisiones que garantizaran privacidad. También se reportó que algunos detenidos permanecían de pie durante largos períodos debido a la falta de espacio.

Entre las observaciones realizadas durante la visita, la congresista señaló la entrega de una botella de agua por día, comidas individuales de 214 gramos y la posibilidad de ducharse cada dos días. La instalación tampoco dispone de áreas destinadas a reuniones presenciales con abogados ni espacios para visitas familiares.

Los informes detallan un hacinamiento donde decenas de personas permanecen encerradas en espacios reducidos sin privacidad en una oficina del ICE en Miramar CHANDAN KHANNA - AFP

Testimonios sobre el funcionamiento del centro del ICE en Miramar

Las denuncias también fueron respaldadas por familiares de personas detenidas. Uno de los casos difundidos corresponde a Elsa, una inmigrante salvadoreña cuyo esposo aseguró que, durante su permanencia bajo custodia, recibió poca alimentación.

“Ya son casi diez días, le han dado comida tres veces en diez días”, dijo el esposo de Elsa en una entrevista con Univision. “En diez días solamente le han permitido bañarse una sola vez y ella dice que es inhumano lo que está pasando“, agregó.

Según su relato, la falta de espacio obligaba a algunos detenidos a dormir parados. “Lo que están diciendo es que no tienen espacio donde llevarlas, pero siguen trayendo más gente y confinándolas al mismo lugar pequeño”, señaló.

El hombre explicó que su esposa contaba con un permiso humanitario, asistía regularmente a sus citas migratorias y no registraba antecedentes penales. Además, señaló que la familia reside desde hace años en EE.UU., paga impuestos y tiene hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos con una condición cardíaca que requiere atención permanente.

Según lo retomado por El País, las organizaciones que acompañan a las familias sostuvieron que varios de los arrestados acudieron voluntariamente a entrevistas o controles migratorios de rutina y fueron detenidos durante esos procedimientos. También afirmaron que muchas de las personas retenidas esperaban posteriormente su traslado a otros centros de detención.

Por qué Miramar funciona como centro de detención temporal

La oficina de Miramar fue creada para realizar registros administrativos y controles periódicos, pero comenzó a utilizarse como lugar de permanencia temporal debido al incremento de arrestos migratorios y a la presión sobre otros centros del sur de Florida. Entre los factores señalados figura:

La autorización que permite mantener personas retenidas hasta 72 horas.

El traslado de inmigrantes procedentes de otras instalaciones afectadas por problemas de capacidad o cierres temporales.

Organizaciones de apoyo también vinculan el aumento de detenidos con cambios recientes en distintas políticas migratorias y con un mayor número de operativos de control.

De acuerdo con Debbie Wasserman Schultz, el edificio carece de infraestructura para alojar personas durante varios días, ya que fue diseñado para procedimientos administrativos de corta duración. El lugar no dispone de camas, áreas de cocina ni servicios adecuados para una estancia prolongada.