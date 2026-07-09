DMV móvil en Miami-Dade: dónde está el camión para sacar la licencia de conducir o ID hasta el 11 de julio

Los residentes de Miami cuentan con una alternativa para renovar sus licencias de conducir y realizar otro tipo de trámites: unidades móviles. Este programa funciona con un calendario semanal que detalla los días, horas y direcciones exactas de los camiones.

Cuál es el calendario del DMV móvil en Miami hasta el 11 de julio

La iniciativa, gestionada por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, cuenta con diferentes vehículos adaptados de acuerdo a las necesidades del lugar:

TConnect (como la S83 y S84): unidades móviles que publican semanalmente su calendario de “Servicios cerca de usted” en diversos puntos del condado.

unidades móviles que publican semanalmente su calendario de “Servicios cerca de usted” en diversos puntos del condado. TC Mini Mobile (como la S85 y S86): versiones de la oficina móvil que operan en ubicaciones específicas como edificios de apartamentos o centros comunitarios.

Las unidades funcionan como una extensión de las oficinas fijas y permiten realizar renovaciones de licencias más cobro de impuestos sobre la propiedad Miami-Dade Tax Collector

“Desde renovaciones de licencias de conducir hasta servicios de registro de vehículos, seguimos comprometidos con mejorar la accesibilidad y brindar un servicio excepcional a cada residente al que servimos”, dijo Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade desde 2025.

Para julio, el calendario de las oficinas móviles cuenta con las siguientes fechas, horarios y ubicaciones, según consignó el sitio web de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade:

Jueves 9 de julio (9 hs a 16 hs):

City of North Miami (Unidad TC Connect S84): 835 Northeast 132nd Street, North Miami.

(Unidad TC Connect S84): 835 Northeast 132nd Street, North Miami.

Unidad TC Connect S83 : 1200 Northeast 125th Street, North Miami.

: 1200 Northeast 125th Street, North Miami. Viernes 10 de julio (9 hs a 16 hs):

Mosaico Building Apartment (Unidad TC Mini Mobile S85): 1396 Northwest 36th Street, Miami.

(Unidad TC Mini Mobile S85): 1396 Northwest 36th Street, Miami. Sábado 11 de julio (9 hs a 16 hs):

Boys and Girls Club of Kendall (Unidad TC Mini Mobile S86): 9475 Southwest 88th Street, Kendall.

(Unidad TC Mini Mobile S86): 9475 Southwest 88th Street, Kendall.

City of Sunny Isles Beach (Unidad TC Connect S84): 151 Northeast 163rd Street, Sunny Isles Beach.

Basado en estos horarios, la agencia recomienda consultar el sitio oficial o el perfil del Tax Collector para ver el detalle actualizado, ya que puede cambiar.

Qué servicios ofrecen las oficinas móviles y cuáles son los requisitos

Las unidades funcionan como una extensión de las oficinas fijas para realizar renovación de licencias y registros de vehículos más cobro de impuestos sobre la propiedad.

Los residentes pueden utilizar las unidades móviles del DMV, que permiten realizar trámites sin acudir a una oficina fija

Para que los ciudadanos puedan reemplazar la licencia en los servicios móviles, deben cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés):

Licencia o ID actual (aunque esté vencida)

Prueba original de Seguro Social

Dos comprobantes de residencia en Florida

Documentación migratoria válida en caso de ser extranjero

Preguntas y respuestas del DMV móvil en Miami-Dade

¿Qué alternativa tienen los residentes de Miami para renovar sus licencias de conducir y realizar trámites?

Los residentes pueden utilizar las unidades móviles del DMV, que permiten realizar trámites sin acudir a una oficina fija.

¿Cómo funciona el programa de unidades móviles del DMV?

El programa funciona mediante un calendario semanal que indica los días, horarios y direcciones donde estarán disponibles las unidades móviles.

¿Quién gestiona el servicio de oficinas móviles en Miami-Dade?

La iniciativa es gestionada por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

¿Qué tipos de unidades móviles existen?

TC Connect (como las unidades S83 y S84): vehículos móviles que publican semanalmente su calendario de servicios en distintos puntos del condado.

TC Mini Mobile (como las unidades S85 y S86): oficinas móviles más pequeñas que operan en lugares específicos como edificios de apartamentos y centros comunitarios.

¿Qué dijo Dariel Fernández sobre las oficinas móviles?

Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade desde 2025, afirmó que el objetivo es mejorar el acceso a los servicios y brindar una mejor atención a los residentes.