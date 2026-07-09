Oficial: el FBI en Miami ofrece recompensa por hombre acusado de un fraude de US$547 millones a Medicare

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami, Florida, ofrece una recompensa de hasta US$150.000 por información que permita capturar a Khalid Ahmed Satary, acusado de liderar un presunto fraude a Medicare. El empresario integra la lista de los prófugos más buscados por este crimen y permanece fugitivo desde 2022 tras incumplir las condiciones impuestas por la Justicia federal.

Quién es Khalid Ahmed Satary, el acusado de fraude por US$547 millones a Medicare

Según la información oficial del FBI, Satary fue propietario y operador de varios laboratorios de diagnóstico en Estados Unidos entre 2016 y 2019. Los investigadores sostienen que esas compañías presentaron más de US$547 millones en reclamos irregulares a Medicare por pruebas genéticas de cáncer que eran costosas y presuntamente innecesarias desde el punto de vista médico.

Las autoridades federales intensificaron la búsqueda de Khalid Ahmed Satary, un empresario de laboratorios que permanece prófugo desde 2022 FBI

De acuerdo con la acusación, habría coordinado una estructura integrada por reclutadores de pacientes, centros de telemarketing y empresas de telemedicina que utilizaban campañas engañosas y pagos ilegales a profesionales de la salud para obtener muestras de pacientes.

Cada estudio genético generaba reembolsos de entre US$10.000 y US$20.000, lo que permitió que los laboratorios involucrados facturaran cientos de millones de dólares al programa federal de cobertura médica.

La recompensa de hasta US$150.000 será otorgada a quien aporte información que conduzca a su arresto y posterior condena. El FBI pidió que cualquier dato relacionado con el acusado sea reportado a través de sus canales oficiales, en el marco de la investigación por el presunto fraude multimillonario a Medicare.

Tras la acusación por fraude a Medicare, Satary obtuvo libertad condicional

Un gran jurado federal del Distrito Este de Luisiana presentó cargos contra Satary el 26 de septiembre de 2019 por conspiración para cometer fraude de salud, fraude electrónico, conspiración para defraudar al gobierno de EE.UU., pago y recepción de sobornos ilegales en el sistema de salud y lavado de dinero, entre otros delitos.

Satary habría coordinado una estructura integrada por reclutadores de pacientes, centros de telemercadeo y empresas de telemedicina FBI

Tras su arresto inicial, obtuvo la libertad bajo fianza con la condición de no volver a participar en actividades vinculadas al sector de salud. Sin embargo, los fiscales sostienen que continuó involucrado en nuevas operaciones irregulares mediante laboratorios ubicados en Houston, Texas.

Por ese motivo, el 23 de noviembre de 2022 la Justicia emitió una nueva orden federal de captura por violar las condiciones de su liberación. Desde entonces, permanece prófugo.

El FBI cree que Satary podría estar fuera de EE.UU.

Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, el agente especial supervisor Freddy Ortiz explicó que Satary mantiene vínculos con Florida, Texas, Georgia, Jordania, Dubái e Israel, por lo que los investigadores consideran posible que haya abandonado el país norteamericano.

La nueva lista del FBI sobre los "más buscados" por fraude

Ortiz aclaró que la agencia no lo considera una amenaza inmediata para la seguridad pública, aunque remarcó la importancia de localizarlo para que responda ante la Justicia. La ficha oficial del FBI indica además que el fugitivo utilizó distintos alias, entre ellos Rocky Satary y DJ Rock Satary, junto con varias fechas de nacimiento.

Satary mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas (1,70 metros), pesa cerca de 150 libras (68 kilogramos), tiene cabello negro y ojos marrones.