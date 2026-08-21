Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Sur

: 1 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.