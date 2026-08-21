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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
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