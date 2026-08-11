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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 37%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
LA NACION
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