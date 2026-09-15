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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 66%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 66%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas probables
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 87%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.
LA NACION
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