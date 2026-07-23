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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 23 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
LA NACION
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