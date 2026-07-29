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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de julio Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el miércoles 29 de julio la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
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